        Ağrı'da metruk bir evde 14 düzensiz göçmen yakalandı

        Ağrı'da metruk bir evde 14 düzensiz göçmen yakalandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde metruk bir evde 14 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 15:18 Güncelleme: 25.11.2025 - 15:18
        Ağrı'da metruk bir evde 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde metruk bir evde 14 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla ilgili çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde metruk bir evde yapılan aramada, 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

