        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da öğrenciler İshak Paşa Sarayı'na benzer mimarideki modern kütüphanede geleceğe hazırlanıyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin İshak Paşa Sarayı'na benzer mimariyle yapılan kütüphanesi, basılı, elektronik kitaplar ve ders çalışma salonlarıyla günlük 3 bin kişiyi ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 11:05 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:05
        Ağrı'da öğrenciler İshak Paşa Sarayı'na benzer mimarideki modern kütüphanede geleceğe hazırlanıyor
        Üniversite yerleşkesinde Osmanlı eseri İshak Paşa Sarayı'na benzer mimariyle yapılan Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi, bünyesindeki modern kütüphaneyle dikkati çekiyor.

        Üniversite yerleşkesinde Osmanlı eseri İshak Paşa Sarayı'na benzer mimariyle yapılan Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi, bünyesindeki modern kütüphaneyle dikkati çekiyor.

        103 bin basılı ve 100 bin elektronik kaynakla zengin bir bilgi havuzu sunan kütüphane, modern altyapısı, dijital erişim imkanları, tarama cihazları, mobil uygulamalarla öğrenciler ve akademisyenlerin kitaba ulaşmasını kolaylaştırıyor.

        Kışın zorlu geçtiği kentte üniversite öğrencileri ve sınavlara hazırlanan gençler, geniş ve ferah salonların bulunduğu kütüphanede ders çalışma imkanı bulunuyor.

        Kütüphanede öğrencilerin rahatça ders çalışması için kapalı odalar ve engelliler için de görme engelli ve sesli kitap okuma odası yer alıyor.

        - "Kütüphanemiz doğudaki en donanımlı kütüphanelerden birisidir"

        Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, AA muhabirine, İshak Paşa Sarayı'na benzer mimariyle yapılan merkezin çok kapsamlı olduğunu söyledi.

        Kütüphanenin çok donanımlı olduğunu dile getiren Gülçin, "Özellikle sınav dönemlerinde sabah ve akşamları öğrencilere çorba çeşmesinde ücretsiz çorba hizmeti veriyoruz. Kütüphanemiz doğudaki en donanımlı kütüphanelerden birisidir. Özellikle e-kitap noktasında gerçekten çok iyi bir durumdayız." diye konuştu.

        Gülçin, öğrencilerin kütüphanede nezih bir ortamda rahatça ders çalışabildiğini ve istedikleri kitaba ulaşma imkanı bulduğunu anlattı.

        Kütüphanenin modern şekilde donatıldığını ve ihtiyaçlara cevap verdiğini belirten Gülçin, şöyle konuştu:

        "Kütüphanemizde 103 binden fazla e-kitap, 100 binden fazla da kitap, dergi ve tez bulunmaktadır. E-kaynak açısından değerlendirdiğimizde kütüphanemiz Türkiye'de 22. sıradadır. İnşallah 2026 ve 2027'de bizim hedefimiz ilk 3 sıraya yerleşmek. Kütüphaneye müthiş bir ziyaretçi akını var. Öğrenciler çok rağbet gösteriyor."

        - "Günlük ödünç verdiğimiz kitap sayısı yaklaşık 1200 civarındadır"

        Kış kentinde öğrenciler için sıcak bir ortam oluşturduklarını ve rağbetin fazla olduğunu ifade eden Gülçin, şunları kaydetti:

        "Günlük ödünç verdiğimiz kitap sayısı yaklaşık 1200 civarındadır. Bu da çok büyük bir rakam. Buraya gelen ziyaretçi sayısı günlük 2500-3000 civarındadır. Bunu aylık olarak hesapladığımızda yaklaşık 30 bin kişi her ay kütüphanemizi ziyaret etmektedir. 1000 öğrencinin rahatlıkla ders çalışıp istifade edebileceği bir kaynak ve yerleşkemiz var."

