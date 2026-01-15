Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Patnos İlçe Halk Kütüphanesi Açılışı'nda konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Son 8 yılda 221 yeni kütüphaneyi hizmete sunduk, 320 kütüphaneyi de yeniden yapılandırdık. Bunlara ilaveten şu an 100'e yakın kütüphanemizin de yeniden yapılandırma, sıfırdan inşa ve restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

        Giriş: 15.01.2026 - 15:54 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:54
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Patnos İlçe Halk Kütüphanesi Açılışı'nda konuştu:
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Son 8 yılda 221 yeni kütüphaneyi hizmete sunduk, 320 kütüphaneyi de yeniden yapılandırdık. Bunlara ilaveten şu an 100'e yakın kütüphanemizin de yeniden yapılandırma, sıfırdan inşa ve restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

        Patnos ilçesinde yapımı tamamlanan İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışı için program düzenlendi.

        Bakan Ersoy, Vali Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, il protokolü ve öğrencilerle kurdele keserek kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

        Bakan Ersoy ve beraberindekiler kütüphanede öğrencilerle bir araya gelip atölye çalışmalarını inceledi.

        Kütüphanenin Konferans Salonu'nda konuşan Bakan Ersoy, bakanlığın sorumluluğundaki her sahada insanların beklenti, ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için çalıştıklarını söyledi.

        Kütüphanenin Patnos'un kültür yaşamına değer katacak önemli bir ilim ve kültür yatırımı olduğunu belirten Ersoy, şöyle devam etti:

        "Sizlerin de malumudur, kütüphanemiz eski binasında kısıtlı bir alanda hizmet verebiliyordu. Biz daha fazla insanımızın, özellikle çocuk ve gençlerimizin rahatça faydalanabilmesi adına kütüphanemizi, 5 bin 780 metrekare kullanım alanına sahip bu yenilikçi binaya taşıdık. Yeni kütüphanemiz bin kişilik çalışma kapasitesi, 40 bin kitaplık zengin koleksiyonu, gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlayacak atölyeleri ve etkinlik alanları ile sizleri ağırlayacak. Ayrıca okuma ve öğrenme alışkanlığının mümkün olan en erken yaşlarda çocuklarımıza kazandırılması gerektiğini her zaman dile getiriyor ve kütüphanelerimizi de buna göre dizayn ediyoruz."

        Ersoy, kütüphanenin her yaştan insana hitap ettiğini ve küçük okurlar için 3 ayrı bebek ve çocuk bölümü olduğunu anlattı.

        Herkesi kütüphanenin rafları arasında yeni dünyalar keşfetmeye davet eden Ersoy, şunları kaydetti:

        "Geçtiğimiz yıl Patnos'ta kullanıcı sayımız 45 bini aşmıştı. Yeni binamızla birlikte bu sayıyı yüz binin üzerine çıkaracağınıza inanıyor, güveniyorum. Unutmayalım ki kütüphaneler, kent hafızasını geleceğe taşıyan en önemli yapılardır. Biz de bu anlayışla yıllardır ülkemizin dört bir yanında yeni nesil halk kütüphaneleri inşa ediyor, mevcut yapılarımızı da güçlendiriyor ve geliştiriyoruz. Kütüphaneleri, kitap ve diğer bilgi kaynaklarını kullanıcılarına sunan mekanlar olmanın yanı sıra toplumsal gelişim merkezlerine dönüştürüyoruz. Son 8 yılda 221 yeni kütüphaneyi hizmete sunduk, 320 kütüphaneyi de yeniden yapılandırdık. Bunlara ilaveten şu an 100'e yakın kütüphanemizin de yeniden yapılandırma, sıfırdan inşa ve restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz."

        - Ağrı'da kütüphanecilik hizmetleri için 261 milyon liranın üzerinde ödenek ayrıldı

        2002'den bugüne kadar sadece Ağrı'da kütüphanecilik hizmetleri için 261 milyon Türk lirasının üzerinde ödenek ayırdıklarını ifade eden Ersoy, "Bizim derdimiz, bu toprakların her bir ferdinin kitaba, bilgiye ve kültüre en kolay şekilde ulaşmasıdır. Patnos İlçe Halk Kütüphanemiz işte bu yolda hayata geçirdiğimiz hizmet ve eser silsilemizin bir parçasıdır." dedi.

        Ersoy, Ağrı il genelinde toplam 9 halk kütüphanesi ile hizmet verdiklerini ve il merkezinde yapımı devam eden Ağrı İl Halk Kütüphanesi'nde sona yaklaştıklarını aktardı.

        Vali Koç da kütüphanenin görme ve işitme engelli vatandaşlara yönelik özel bölümleri, çocuk kütüphanesi, konferans salonu ve çok yönlü kullanım alanlarıyla her yaştan insana hitap eden modern bir kültür yuvası olarak tasarlandığını anlattı.

        Milletvekili Kilerci ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür ederek, kütüphanenin yaşayan bir eğitim merkezi, gençlerin hayalleri, çocukların geleceğine yapılan kıymetli yatırım olduğunu söyledi.

