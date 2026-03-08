Ağrı'nın iki ilçesinde köy okullarında ve taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Ağrı'nın Tutak ve Hamur ilçelerinde kar yağışı nedeniyle köy okullarında ve taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Tutak ve Hamur kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ve taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
