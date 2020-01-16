AİÇÜ lise öğrencilerini misafir etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden gelen ve hayal ettikleri bölümleri yakından tanımak isteyen öğrencileri ağırladı.

Rehberlik öğretmenleri ve üniversite görevlileri ile birlikte FenEdebiyat, Eczacılık, İslami İlimler ve Eğitim Fakültelerini, Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan Merkezi Kütüphaneyi, Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarını, Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu ve Bovling Salonunu gezen lise öğrencileri, lisans ve önlisansta bulunan bölümler hakkında detaylı bilgi alarak üniversite yaşamı hakkında bilgi sahibi oldu.

AĞRI 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:52

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İKİNDİ 14:52

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