Taksicilerden sağlık çalışanlarına destek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı’nın Diyadin İlçesinde taksiciler, korona virüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak için toplandı.

Ülkemizde korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte daha yoğun çalışmaya başlayan sağlık çalışanlarına destek vermek isteyen taksiciler, çarşı merkezinden korna çalarak Diyadin Devlet Hastanesi önünde toplandı. Burada araçlarından inen taksiciler, hastanede çalışan sağlıkçıları alkışlayıp, ıslık çaldı. Gördükleri destekten memnun kalan sağlıkçılar da aynı şekilde taksicilere karşılık verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.