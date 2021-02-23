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Görsel şölen sunan Diyadin Kanyonu, 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' oldu

DHA

Görsel şölen sunan Diyadin Kanyonu, 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' oldu


Ramazan DEMİR/ AĞRI (DHA)'DOĞU'nun Ihlara Vadisi' olarak bilinen Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki kanyon, doğal güzelliği ve manzarası ile her mevsim ziyaret ediliyor. Ağrı'ya 50 kilometre uzaklıktaki Diyadin Kanyonu, kışın oluşan metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları, manzarası ve doğal yapısı ile doğaseverlerin yanı sıra doğa sporcularının da dikkatini çekiyor. Bitki örtüsü, akarsuları, şelaleleri, sarp kayalıkları ve bu kayalıkların üzerine kurulan yerleşim alanları ile yazın olduğu gibi kış aylarında da görsel güzellik sunan Diyadin Kanyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Doğal SitNitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillendi.
Doğal koruma alanı olarak ilan edilen kanyonda incelemelerde bulunan Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Ağrı Valiliği'nin öncülüğünde yapacakları yatırımlarla ilçeyi, bölgenin önemli bir turizm ve üretim merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi. İlçenin sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra önemli yer altı kaynaklarına da sahip olduğunu kaydeden Balcı, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum´a çok teşekkür ediyoruz. Kanyonlarımız doğal sit alanı haline geldi. Kanyonun eni 30, yüksekliği ise 50 metre arasında değişiyor. Uzunluğu 30 kilometre olan bir yer. Burası karavan, doğa tutkunlarına, çadır kuracaklara, yürüyüş yapacaklara muhteşem bir alan. Tüm vatandaşlarımızı, doğaseverleri Diyadin´e bekliyoruz. Terörden arındırdığımız bu güzel coğrafyada iklimi soğuk olsa da gönlü sıcak insanların coğrafyası Diyadin Kanyonumuza bekliyoruz" diye konuştu.  
YATIRIMCILARA ÇAĞRI  
Ağrı Valisi Osman Varol´un öncülüğünde kayak merkezinin açılışını da haftaya yapacaklarını sözlerine ekleyen Kaymakam Alper Balcı şunları söyledi: "Çocuklarımızı ve insanımızı kayakla tanıştıracağız. Diyadin´in en önemli özelliklerinden biri ise termal su ile yetişen sera domatesleridir. Gelen vatandaşlarımız ayrıca bu domateslerden menemen yiyebilirler. Kaplıcalarımızla iddialıyız. Buradan yatırımcılara da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen buralara gelin ve biz size destek olalım. Siz de bize destek olun. Müteşebbislerimize ihtiyacımız var. Bu termal su ve doğal turizm alanlarımızı değerlendirmemiz lazım. Ayrıca ilçemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleri ile nisan ayında temelini atmayı hedeflediğimiz Mollakara köyünde altın madenimiz var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası´na inşallah bunu da kazandıracağız. Bunlara ek olarak ilçemiz mermer yatakları ile meşhur. Bu mermeri de çıkarma çalışmalarımız devam ediyor. Bu kaynağımızı da ihraç etmeyi hedefliyoruz. Yani ilçemiz Diyadin Meya Mağaraları, Murat Kanyonu, Murat Nehri ile sera domatesi ile kaplıcaları ile keşfedilmeyi bekliyor. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızı bu eşsiz coğrafyaya Ağrı ve Tendürek dağlarının dibindeki gönlü sıcak insanların diyarına bekliyoruz" diye konuştu.
`GÜVENLİK AÇISINDAN HİÇBİR SORUN YOK´
Kanyonda arkadaşları ile birlikte gezintiye çıkan gençlerden Nurullah Kaya, "Kanyonları görmeye bütün doğaseverleri ve turistleri bekliyoruz. Güvenlik açısından hiçbir sorun yok. Buraların keşfedilip, turizme kazandırılmasını istiyoruz. Çok güzel bir manzaraya sahip. Her yönden çok güzel bir mekan. Yetkililerimizin bu konudaki çalışmalarını olumlu buluyoruz. Kaymakamımız da yeni gelmiş ve iyi çalışmalar yapıyor. Bu konuda olumlu şeylerin olacağını düşünüyoruz" dedi.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Diyadin Ramazan DEMİR
2021-02-23 09:13:08

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