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Ağrı Valisi Varol, Dünya İnsani Dayanışma Derneği tarafından yaptırılacak olan okulun protokolünü imzaladı

İHA

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Dünya İnsani Dayanışma Derneği tarafından yaptırılacak olan okulun protokolünü imzaladı.

Ağrı Valisi Varol, Dünya İnsani Dayanışma Derneği tarafından yaptırılacak olan okulun protokolünü imzaladı

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Dünya İnsani Dayanışma Derneği tarafından yaptırılacak olan okulun protokolünü imzaladı.
Ağrı Valisi Dr. Osman Varol’un katıldığı törenle, Ağrı Valiliği ile Dünya İnsani Dayanışma Derneği arasında “Diyadin İlçesi Mutlu Köyü 4+1 Derslikli Okul Binası Yapım İşi Protokolü” imzalandı. Diyadin ilçesine bağlı Mutlu köyünde yapılacak okulun protokol imza töreninde konuşan Vali Varol, “Bizler eğitimin gücüne inanıyor, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sağlayacağımız eğitim imkanları ile değişen ve gelişen Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğimizi biliyoruz. Bu çerçevede bugün imza attığımız bu güzel projeye destek veren Dünya İnsani Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyelerine ve dernek üyeleri ile hayırseverlere ilimiz ve vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.
Vali Varol, Diyadin ilçesine kazandırılacak okulun hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak protokolü imzaladı. Protokol imza törenine Vali Dr. Osman Varol’un yanı sıra Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Dünya İnsani Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Doç. Dr. Ayten Zara ve protokol üyeleri katıldı.

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