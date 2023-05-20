Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim
ABONE OL

Ağrılı lise öğrencisi ‘terleyen robot’ projesiyle Türkiye finalinde

Ağrı’da lise 9’uncu sınıf öğrencisi Muhammed Aydemir, danışman öğretmeni Gökçehan Bulut ile yapay zekaya sahip robotların ısınan dış yüzeylerinin, bir insan gibi terleyerek soğumalarını sağlayacak proje geliştirdi. Projesiyle Van'da düzenlenen TÜBİTAK 2204- A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge finalinde 1'inci olan Muhammed Aydemir, bölgeyi Türkiye finallerinde temsil edecek. Aydemir, "Robotlar, projemizle insansı özelliklere biraz daha yaklaştı" dedi

Ağrılı lise öğrencisi ‘terleyen robot’ projesiyle Türkiye finalinde
DHA

‘İnsansı Robotların Vücut Isı Yönetiminde Terleme Olayının Fotovoltaik Piller ile Sağlanması’ adı verilen proje ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) tarafından Van'da düzenlenen TÜBİTAK 2204- A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge finalinde 1'inci olan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Muhammed Aydemir, Ağrı ve bölgeyi 5-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye finallerinde temsil etmeye hak kazandı.

GÜNEŞ PİLLERİNDEN FAYDALANACAK

Muhammed Aydemir'n danışman öğretmeni Gökçehan Bulut, bu alanda şu ana kadar yapılan çalışmaların, hep robotların iç yapıdaki sistemin soğutulmasına yönelik olduğunu belirtti. Dış yüzeydeki sıcaklık artışının iç mekanizmanın çalışmasını olumsuz etkilediğini vurgulayan Bulut, buna karşı önlem alma düşüncesi ile öğrencisinin geliştirdiği sistem dışında yapılan herhangi bir çalışma olmadığını ifade etti. Öğrencisinin, insanın soğutma sistemi olan terleme olayını örnek alarak yaptığı projenin, gelecekte her yerde insanlığın hizmetine sunulacak olan yapay zekaya sahip insansı robotların, dış tasarımına yönelik bir çalışma olduğunu ve robotların ısınan dış yüzeylerinin, bir insan gibi terleyerek soğuyabileceğini ifade eden Bulut, robotların bunu yaparken de temiz enerji kaynaklarından güneş pillerinden faydalanacağını belirtti.

'ROBOTLAR İNSANSI ÖZELLİKLERE BİRAZ DAHA YAKLAŞACAK'

Danışman öğretmeninin gözetiminde yaklaşık 4 ayda geliştirdiği projeyle ilgili bilgi veren lise öğrencisi Muhammed Aydemir, "Projem, TÜBİTAK 2204 -A Liseler arası Van Bölge Finali'nde Fizik alanında birinci oldu. Ankara'da yapılacak olan finalde 20 proje yarışacak ve orada da birinci olacağıma inanıyorum. Tek hayalim yurt dışında eğitim almak. Fizik dersinde öğretmenimiz bizlere popüler bilim hakkında güncel bilgiler veriyordu. Bunlardan birisi de insansı robotlardı. Bu dersten sonra robotlarla ilgili videolar izlerken bir şey dikkatimi çekti. Robotlar çalıştığında, mekanizmalarının açıkça ortada olduğunu ve sürekli olarak iç mekanizma üzerinde çalışılmış olduğunu fark ettim. Bu robotlar dışarıda insan içine girdiklerinde iç mekanizması görünecek şekilde dolaşmayacak. Mutlaka bu robotlara bir kap ve bir deri takılarak iç mekanizmaları koruma altına alınacaktır. Bu şekilde dışarı çıkan robotlar, güneşten gelen bir ışığa sürekli maruz kalacaklar. Böyle olduğu zaman da kap, kontrolsüz bir şekilde ısınacak. Bu da iç mekanizmayı olumsuz etkileyecektir. Biz de bu sorunu doğal bir yöntem olan insanın terleme olayını bu robotlara uygulamak istedik. Bu şekilde projemizi geliştirdik. Bu sistem robotlara entegre edildiği zaman robotlar, ısınma sorunundan kurtulacak ve uzun süreli çalışabilecek. Ayrıca gelecekte, bu robotlar iyiden iyiye hayatımıza girecek ve bence insanlarla robotlar arasında pek bir fark kalmayacak. Robotlar insansı özelliklere biraz daha yaklaşacak. İş hayatında bu robotlar, neredeyse insanların yaptığı bütün işleri yapabilecek. Örneğin yaşanacak savaşlarda can kaybını önlemek için bu robotlar kullanılacak. İnşaat işlerinde bu robotlar kullanılacak" diye konuştu.

'ROBOT İHTİYACI OLAN ENERJİYİ DE KENDİSİ ÜRETECEK'

Muhammed Aydemir, robotları terletecek projesini şöyle anlattı: "İnsansı robotların dış yüzeyine entegre edilecek sistem, insansı robotların güneş altında çalıştığı zaman, dış yüzeylerinde güneş ışınlarının etkisi ile artacak olan vücut ısılarını dengelemeye yönelik geliştirilmiş dış yüzeyde oluşan yüksek ısının iç mekanizmada oluşabilecek olan harareti engelleyecek. Bu projenin en önemli özelliği de robot bunu yaparken ihtiyacı olan enerjiyi de kendisi üretecek olması. Bunu da güneş pilleri ile sağlayacak. Sistemde güneş enerji pilleri, güneşten aldığı ısıdan enerji depoluyor. Bu enerjinin bir kısmını solar şarja gönderip ‘powerbank’ta depolanıyor. Daha sonra buradan bu enerjiyi arduino karta gönderip oradan da robotik kodla yapılan plastik kaba yine oluşturulan damar yolu sayesinde sistemden su çıkışı sağlıyor. Bu da terleme olayını gerçekleştiriyor. Gece ise ışık olmadığından dolayı robot, ‘powerbank’ta depolanan enerjiyi kullanarak çalışmaya devam ediyor. Bu devre insansı robotlara entegre edildiği zaman da robotların dış yüzeylerindeki ısı dengelenmiş olacak."

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ TEBRİK ETTİ

Muhammed Aydemir ve öğretmeni Gökçehan Bulut'u okullarında ziyaret ederek, başarı belgesi veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ise Ağrı'da bilim ve teknoloji anlamında öğrencilerin gelişmesi adına valiliğinde desteği ile önemli çalışmalara imza attıklarını ifade etti. Kökrek, "Öğrencimizin projesi, robotların, ısı yüzeylerinin dengelenmesi ile ilgili. Isınan robot yüzeylerinin doğal yöntemlerle dengeleyici bir sistem geliştirdi çocuğumuz. Bu proje önümüzdeki dönemlerde yapay zeka yardımı ile de çok daha ileri düzeyde geliştirilebilecek. İnsanlığın hayrına yararlı olabilecek bir proje. Bu çocuğumuz da inşallah bundan sonra projesini çok daha geliştirecek. Bu projenin pek çok bilim adamının dikkatini de çekebilecek bir proje olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler: Görenler şoke oldu! Yumruk yumruğa yol kavgası! - Trafikte dehşet
GÜNDEM Görenler şoke oldu! Yumruk yumruğa yol kavgası!
Son dakika haberler: 21 yıl önceki cinayet aile içi infaz çıktı! - Son dakika gündem haberleri
GÜNDEM 21 yıl önce işlenen cinayet aile içi infaz çıktı!
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme başladı! - Yurt dışında ve gümrüklerde oy kullanma tarihleri
GÜNDEM Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme başladı!
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 | Bakan Bilgin asgari ücret zammı için net rakam verdi! Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak?
GÜNDEM Bakan Bilgin'den asgari ücret için net rakam!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj
Son dakika: Meteoroloji'den 18 kent için "sarı", 5 ile "turuncu" alarm! 7 bölgede sağanak! - İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu
GÜNDEM 18 kent için "sarı", 5 ile "turuncu" alarm! 7 bölgede ...
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu yurt dışı seçmene seslendi
GÜNDEM Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu yurt dışı seçmene ...
Gülhane'de tramvay raydan çıktı, seferler aksadı
GÜNDEM Tramvay raydan çıktı, seferler aksadı
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
İzmir'de konteynerde uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı yakalandı
GÜNDEM Konteynerde uyuşturucu yetiştirdiler: 2 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.