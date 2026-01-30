MEB AGS 10 bin öğretmen ataması tercih sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Bu yıl ilk defa uygulanacak Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimi süreci sonucunda, başarılı olan 10 bin öğretmenin ataması gerçekleşecek. 20-27 Ocak tarihlerinde başvurularını yapan adaylar, MEB’den gelecek tercih sonuçlarını bekliyor. Bu kapsamda “MEB AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır?” sorularının yanıtı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...