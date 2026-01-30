MEB AGS sonuç sorgulama ekranı: AGS 10 bin öğretmen ataması tercih sonuçları açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı kapsamında 10 bin atama başvuru süreci 20-27 Ocak tarihlerinde tamamlandı. Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimi alacak adayların gözü MEB'den gelecek sonuçlara döndü. Sonuçlara göre eğitim görmeye hak kazanacak adaylar belirlenecek ve eğitim süreci sonunda 10 bin öğretmen adayı atanacak. Peki, MEB AGS sonuçları açıklandı mı? İşte tüm detaylar...
MEB AGS 10 bin öğretmen ataması tercih sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Bu yıl ilk defa uygulanacak Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimi süreci sonucunda, başarılı olan 10 bin öğretmenin ataması gerçekleşecek. 20-27 Ocak tarihlerinde başvurularını yapan adaylar, MEB’den gelecek tercih sonuçlarını bekliyor. Bu kapsamda “MEB AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır?” sorularının yanıtı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...
MEB AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim görecek 10 bin öğretmen adayı için başvurular 20-27 Ocak tarihlerinde tamamlandı. Başvurularını yapan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.
MEB AGS kılavuzuna göre sonuçlar 30 Ocak bugün içerisinde açıklanacak.
MEB AGS TERCİH SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar, 30 Ocak 2026 (bugün) "personel.meb.gov.tr" adresinden yayımlanacak.
EN FAZLA KONTENJAN ALAN BRANŞLAR HANGİLERİ?
Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim görecek 10 bin öğretmen adayı için branş ve kontenjan dağılımı belli oldu. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk beş branş sırasıyla
2 bin 816'sı sınıf öğretmenliği,
1798'i özel eğitim öğretmenliği
801'i İngilizce öğretmenliği,
762'si din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği,
653'ü okul öncesi öğretmenliği oldu.
MEB AGS BAŞVURU SÜRECİ NASIL?
Adayların başvuruları, seçtikleri il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda incelenecek. Uygun bulunan başvurular onaylanacak, uygun olmayanlar gerekçesi belirtilerek reddedilecek. Onay ve ret işlemlerinin takibi, adayların sorumluluğunda olacak.