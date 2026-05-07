        AGS başvuru ekranı: 2026 AGS başvuruları ne zaman yapılacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olma sürecinde yer alan Akademi Giriş Sınavı (AGS) için 2026 yılı takvimi adayların gündeminde. Binlerce öğretmen adayının yakından takip ettiği "AGS başvuruları başladı mı?" ve "AGS sınavı ne zaman yapılacak?" soruları resmi takvimle birlikte netlik kazandı. Başvuru süreci, sınav tarihi ve diğer önemli aşamalara ilişkin tüm detaylar merakla araştırılıyor. İşte 2026 AGS sürecine dair ayrıntılar…

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 11:14
        Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen adaylarının katılacağı Akademi Giriş Sınavı (AGS) için 2026 takvimi netleşmeye başladı. Adayların merakla beklediği sınav, 80 sorudan oluşacak ve 110 dakika sürecek şekilde planlanırken, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile aynı gün iki oturum halinde yapılacak. Peki AGS başvuruları ne zaman başlayacak ve sınav hangi tarihte uygulanacak? İşte detaylar…

        AGS BAŞVURU TARİHLERİ

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) için başvuru ve sınav takvimi belli oldu. Buna göre AGS başvuruları 8–20 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını “akademibasvuru.meb.gov.tr” üzerinden e-Devlet bilgileriyle online olarak gerçekleştirecek.

        2026 AGS NE ZAMAN?

        MEB-AGS 2026 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak.

        AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları ise 12 Ağustos 2026'da açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
