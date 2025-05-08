AGS başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? ÖSYM 2025 MEB AGS başvuru ekranı ve ücreti
Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025 MEB AGS) için geri sayım başladı. 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek sınav, 13 Temmuz'da yapılacak. AGS başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Takvime göre, MEB AGS başvuruları 8-20 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Gözler ise ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuza çevrilmiş durumda. Peki AGS başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2025 MEB AGS başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar...
MEB AGS başvuru tarihleri gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025 MEB AGS) başvuruları 8 Mayıs’ta başlayacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, müracaat işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Bu yıl ilk kez KPSS yerine AGS sınavına girecek olan öğretmen adayları, sonuçlara göre Milli Eğitim Akademisine kabul edlecek. Peki, 2025 AGS başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2025 MEB AGS başvuru ekranı ve ücreti ile ilgili bilgiler…
2025 AGS BAŞVURULARI BAŞLIYOR!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025 MEB AGS) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre 2025 MEB AGS başvuruları, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü başlayacak ve 20 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.
Geç başvurular ise 28 Mayıs 2025 tarihinde alınacak.
2025 AGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
AGS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
Adaylar, ayrıca ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.
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AGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
AGS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayımlanacak AGS başvuru kılavuzu ile belli olacak.
AGS NE ZAMAN?
Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturum halinde 13 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek.
Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.
AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AGS sonuçları 13 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek..
MEB AGS SINAVI NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu.
Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.
Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak. ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak.
Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.
Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmen adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.
Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.
ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak.
MEB AGS VE ÖABT KONU DAĞILIMI 2025
ÖSYM tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 2025 oturumları için konu dağılımları yayımlandı. İşte AGS dağılımı 2025;
AGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI
Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 13 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için örnek sorular hazırlanmıştır.
Adaylar, sınava ilişkin örnek sorulara aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.