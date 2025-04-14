Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AGS başvuru tarihi 2025: Akademi Giriş Sınavı AGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        AGS başvuru tarihi 2025: Akademi Giriş Sınavı AGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu. Sınav iki oturum şeklinde olacak. AGS sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak. Peki, 2025 Akademi Giriş Sınavı AGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 09:59 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AGS başvuru tarihi araştırılıyor. AGS bu yıl KPSS yerine geçerek öğretmen adayları için belirleyici bir sınav olacak. Bu yıl öğretmen adayları KPSS yerine Akademi Giriş Sınavı'na (AGS) girerek puan alacak. AGS sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edilecek adaylar, eğitim sonrası atanacak. Peki AGS ne zaman yapılacak, başvurular belli mi?

        2

        AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı başvuruları 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak.

        Sınav ise iki oturum halinde 13 Temmuz'da uygulanacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.

        Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

        Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.

        AGS NEDİR?

        Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu.

        Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

        3

        Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamaları açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamaları açıklaması
        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
        Daha 7 yaşında... 2 gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Daha 7 yaşında... 2 gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Altın yeni haftaya rekorla başladı
        Altın yeni haftaya rekorla başladı
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Tepki yağdı
        Tepki yağdı
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Denizli'de miras kavgası kanlı bitti: 2 ölü
        Denizli'de miras kavgası kanlı bitti: 2 ölü
        Londra neden şemsiyenin başkenti diye anılıyor?
        Londra neden şemsiyenin başkenti diye anılıyor?
        Trump'tan Rusya'nın saldırısına ilişkin: Korkunç
        Trump'tan Rusya'nın saldırısına ilişkin: Korkunç
        Efsane karakter gerçekte kimden ilham aldı?
        Efsane karakter gerçekte kimden ilham aldı?