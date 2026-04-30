AGS BAŞVURU TARİHLERİ 2026: AGS başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? AGS sınavı ne zaman?

Binlerce öğretmen adayının dikkati, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak AGS başvuru tarihlerine odaklandı. Mesleki gelecekleri açısından büyük önem taşıyan bu süreçte adaylar, başvuru başlangıç ve bitiş tarihleriyle birlikte sınavın yapılacağı günü ve detaylı takvimi yakından izliyor. Peki AGS başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? AGS sınavı ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

MEB AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılı MEB AGS başvuru süreci 8-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru hakkı ise 3 Haziran 2026 tarihinde, yalnızca bir gün süreyle tanınacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden çevrim içi olarak kolayca yapabilecek.

AGS SINAVI NE ZAMAN?

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar için kritik sınav günü Temmuz ayında gelecek. 2026 MEB-AGS sınavı, 12 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara genel kültür, genel yetenek ve pedagojik alanlardan oluşan toplam 80 soru yöneltilecek. Bu soruların yanıtlanması için ise 110 dakikalık süre verilecek.