MEB AGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

AGS başvuru ücreti, her bir oturum için 570,00 TL olarak belirlendmişti. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak 28 Mayıs 2025 tarihinde ödenecek.

Buna göre 2025 MEB AGS geç başvuru ücreti, her bir oturum için 855 TL olacak.