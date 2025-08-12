AGS sonuçlarında geri sayım devam ediyor. AGS sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. AGS ve ÖABT sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek. Peki, "AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...