        Haberler Bilgi Gündem AGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU 2025 | AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        AGS sonuç tarihi: AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Akademi Giriş Sınavı (AGS) ikinci ve son oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 13 Temmuz Pazar günü tamamlandı. Gerçekleşen sınavın ardından, AGS sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylar tarafından araştırılmaya başladı. İki oturumda uygulanan AGS Genel Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavında sonuçlar ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime sunulacak. Peki, "AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 AGS sonuç tarihi...

        Giriş: 12.08.2025 - 20:51 Güncelleme: 12.08.2025 - 20:51
        AGS sonuçlarında geri sayım devam ediyor. AGS sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. AGS ve ÖABT sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek. Peki, "AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AGS sınav sonuçlar 13 Ağustos Çarşamba günü ÖSYM sonuç sayfasından açıklanacak. Adaylar, sonuçlar açıklandığı zaman T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

        MEB AGS/ ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Temmuz tarihinde düzenlenen Akademiye Giriş Sınavı soruları ve cevap anahtarı açıklandı. Sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

        MEB 2025 - AGS VE ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

        AGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Adaylar, sonuçlar açıklandığı zaman T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

