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        Haberler Gündem Ağustos ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı! Ağustos enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

        Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

        TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının bu ay ne zaman açıklanacağına ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. Geçtiğimiz ay TÜFE aylık yüzde 9,49 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 47,83'e yükselmesiyle ağustos ayında enflasyon oranlarının yüzde kaç olacağı gündeme geldi. Ağustos ayı enflasyon beklentisi tahmini Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile netleşti. İşte 2023 Ağustos ayı enflasyon oranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 12:06 Güncelleme: 31.08.2023 - 12:06
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        "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusu yeni aya girilmesine az bir süre kala gündeme geldi. Ağustos ayı enflasyon oranı beklentisi Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketi ile netlik kazandı. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 Ağustos enflasyon rakamları ile ilgili merak edilen güncel bilgiler...

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        AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak resmi tatil ya da hafta sonuna rastladığında ertelenebiliyor.

        3 Eylül'ün hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle ağustos ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Eylül günü saat 10.00'da açıklaması bekleniyor.

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        YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,82 iken, bu anket döneminde yüzde 59,46 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 42,01 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,04 ve yüzde 22,54 olarak gerçekleşmiştir.

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        12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2023 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 42,86 olasılıkla yüzde 37,00 – 43,99 aralığında, yüzde 31,77 olasılıkla ise yüzde 44,00 – 50,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 37,84’ünün beklentilerinin yüzde 37,00 – 43,99 aralığında, yüzde 35,14’ünün beklentilerinin ise yüzde 44,00 – 50,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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        24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2023 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 27,84 olasılıkla yüzde 16,00 – 20,99 aralığında, yüzde 34,53 olasılıkla yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 18,85 olasılıkla ise yüzde 26,00 – 30,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 30,30‘unun beklentilerinin yüzde 16,00 - 20,99 aralığında, yüzde 39,39‘unun beklentilerinin yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 18,18‘inin beklentilerinin yüzde 26,00 – 30,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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