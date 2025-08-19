TÜİK 2025 Ağustos verilerini ne zaman açıklayacak? 2026-2027 enflasyon tahmini ne oldu?
Ekonomi gündeminde öne çıkan başlıkların başında, TÜİK tarafından açıklanacak Ağustos ayı enflasyon verileri yer alıyor. Bu rakamlarla birlikte Eylül ayı kira artış oranı netleşirken, memur ve emeklilerin maaş zammında belirleyici rol oynayan 6 aylık enflasyon farkının ikinci adımı da ortaya çıkmış olacak. Peki, 2025 Ağustos enflasyon verileri hangi gün kamuoyuyla paylaşılacak? İşte detaylar…
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) duyuracağı Ağustos ayı enflasyon rakamları merakla bekleniyor. Açıklanacak verilerle birlikte hem kira artış oranı belirlenecek hem de yılın son çeyreğine yönelik ekonomik beklentiler daha net hale gelecek. Ağustos enflasyonu, piyasalar açısından faiz kararları ve fiyatlama davranışları üzerinde belirleyici bir rol oynayacak. Öte yandan, Merkez Bankası yılın 3. Enflasyon Raporunu yayımlayarak 2026-2027 dönemine ilişkin tahminlerini ortaya koydu. Peki, 2025 Ağustos enflasyon rakamları hangi tarihte açıklanacak? İşte ayrıntılar…
2025 AĞUSTOS ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ağustos enflasyon verileri, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.
2025 TEMMUZ ENFLASYONU NE OLMUŞTU?
2025 Temmuz ayı enflasyon rakamları, 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Buna göre enflasyon, Temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu.
MERKEZ BANKASI 2026-2027 ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?
TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nun tanıtımını gerçekleştirdi. İkinci raporda 2025 için enflasyon tahmini yüzde 24, 2026 sonu için yüzde 12, 2027 sonu için ise yüzde 8 olarak açıklanmıştı.
Bugün ise Karahan "Önceki raporlarda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan yüzde 24 değerini, 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon ara hedeflerimizi sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik" açıklamasında bulundu.