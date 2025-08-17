Habertürk
        Ağustos temettü takvimi: Bu ay kaç şirket hisse başına temettü ödeyecek, temettü ne zaman hesaba geçecek, miktarı belli mi?

        Ağustos temettü takvimi: Bu ay kaç şirket hisse başına temettü ödeyecek?

        2025 Ağustos ayında Borsa İstanbul'da temettü ödemeleri, yatırımcıların yakın takibinde olmaya devam ediyor. Bu ay içerisinde toplam 10 şirket, yıl boyunca elde ettikleri kârın bir bölümünü nakit olarak hissedarlarına dağıtacak. Takvimde Suwen, Enerya Enerji ve Durukan Şekerleme gibi farklı sektörlerden şirketler yer alıyor. İşte, 2025 Ağustos ayı temettü ödeme takvimi…

        Giriş: 17.08.2025 - 09:58 Güncelleme: 17.08.2025 - 09:58
        1

        2025 Ağustos ayında Borsa İstanbul’da temettü gündemi, yatırımcıların en çok ilgilendiği konular arasında yer alıyor. Bu ay toplam 10 şirket, yıl içinde elde ettikleri kârın belirli bir kısmını nakit olarak ortaklarına dağıtacak. Açıklanan temettü tutarları 0,0094 TL ile 6,7901 TL arasında değişirken, ödeme tarihleri ve şirket bazlı miktarlar yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. İşte, Ağustos ayında temettü dağıtacak şirketler…

        2

        2025 AĞUSTOS TEMETTÜ TAKVİMİ

        Şirket adı: Enerya Enerji A.Ş.

        BIST kodu: ENERY

        Temettü tutarı: 0,0094 TL

        Tarihi: 11.08.2025

        3

        Şirket adı: Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.

        BIST kodu: SUWEN

        Temettü tutarı: 0,1063 TL

        Tarihi: 12.08.2025

        4

        Şirket adı: Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.

        BIST kodu: TBORG

        Temettü tutarı: 6,7901 TL

        Tarihi: 12.08.2025

        5

        Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.

        BIST kodu: LIDER

        Temettü tutarı: 0,1212 TL

        Tarihi: 13.08.2025

        6

        Şirket adı: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: DURKN

        Temettü tutarı: 0,0278 TL

        Tarihi: 14.08.2025

        7

        Şirket adı: Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

        BIST kodu: EFORC

        Temettü tutarı: 0,1171 TL

        Tarihi: 15.08.2025

        8

        Şirket adı: Astor Enerji A.Ş.

        BIST kodu: ASTOR

        Temettü tutarı: 1,2853 TL

        Tarihi: 18.08.2025

        9

        Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.

        BIST kodu: AYEN

        Temettü tutarı: 0,2119 TL

        Tarihi: 21.08.2025

        10

        Şirket adı: Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.

        BIST kodu: MTRKS

        Temettü tutarı: 0,1700 TL

        Tarihi: 27.08.2025

        11

        Şirket adı: Türkiye Sigorta A.Ş.

        BIST kodu: TURSG

        Temettü tutarı: 0,1700 TL

        Tarihi: 28.08.2025

