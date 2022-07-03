AH NEREDE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bursa’lı geleneksel bir ailenin oğlu olan Ferit, kardeşleriyle birlikte İstanbul’da zevk ve sefa içinde yaşar. Üç genç kadını aynı anda idare eden bir kazanova olan Ferit, hayatını mükemmel bir denge üzerine kurmuştur. Ta ki yakalanana kadar…

Genç kadınların intikam almak için Ferit’i babasına ifşa etmesiyle, hayatı alt üst olur. Ferit’in hayatını geri almak için girdiği oyunda, ona yardım edebilecek tek kişi ise Zehra olacaktır.