'Ah O Günler'in 7. bölüm konuğu Özkan Öztürk kariyerini anlattı
HT Spor Youtube kanalında yayınlanan Şeyma Nur Gani'nin sunduğu 'Ah O Günler' programının bu haftaki konuğu spor spikeri Özkan Öztürk oldu. Unutulmaz anonslarıyla efsaneleşen spor anlatıcısı Özkan Öztürk kariyer yolculuğunu anlattı.
Giriş: 24.08.2025 - 18:57 Güncelleme: 24.08.2025 - 18:57
HT Spor Youtube kanalının sevilen programı 'Ah O Günler', 7. bölümünde sevilen spor spikeri Özkan Öztürk'u konuk etti. Kendine has maç anlatımlarıyla sporseverlerin takdirini kazanan Özkan Öztürk, Şeyma Nur Gani'nin sunduğu programda kariyer yolculuğunu anlattı.
