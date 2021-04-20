AHEF 2. Başkanı Eryazğan: Sağlık çalışanlarının aileleri de aşılansın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

AHEF 2. Başkanı Eryazğan: Sağlık çalışanlarının aileleri de aşılansın

Sağlık çalışanlarının yaklaşık bir buçuk senedir aileleriyle görüşmekten imtina ettiklerini açıklayan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, sağlık çalışanlarının, yakınlarının da aşılanması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'ne başvuruda bulunduklarını söyledi. Bu esnada futbolculara ve turizmcilere aşılanmada öncelik geldiğini kaydeden Eryazğan, bu durumun sağlık çalışanları arasında tepkiye yol açtığını, sağlık çalışanlarının yakınlarının da bir an önce aşılanması gerektiğini belirtti

AHEF 2. Başkanı Eryazğan: Sağlık çalışanlarının aileleri de aşılansın
"Sağlık çalışanlarının aileleri de aşılansın"
0:00 / 0:00

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, bir buçuk senedir koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının, yakınlarının da aşılanması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'e başvuruda bulunduklarını söyledi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EŞLERİ VE YAKINLARI AŞILANSIN"

Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, "Sağlık çalışanları aşılanmasına rağmen bazı korkular yaşıyor. Virüsle bir buçuk senedir muhatap olan sağlık çalışanları, aile yakınlarına, eşlerine, sevdiklerine virüsü bulaştırma korkusu yaşıyorlar. Sağlık çalışanları bir buçuk senedir aileleriyle görüşemiyorlar ve özellikle de ailesi sağlık çalışanı olmayanlar daha büyük bir endişe ve korku yaşıyor. Sağlık çalışanlarının eşleri ve yakınları aşılanmalıdır. Biz, sağlık çalışanlarının eşlerine ve yakınlarına aşı yapılmasıyla ilgili talep metnini CİMER'e yazılması üzerine komisyondaki arkadaşlarımıza ilettik" dedi.

"FUTBOLCULAR VE TURİZMCİLERE AŞI İMKANININ GELMESİ TEPKİYE NEDEN OLDU"

CİMER'e bu yazıların iletildiğini aktaran Dr. Eryazğan, "Bu sırada futbolcular ve turizmciler için aşı imkanının gelmesi, sağlık çalışanları arasında tepkiye neden oldu. Bir buçuk yıldır eşleriyle, anneleriyle ve babalarıyla doğru düzgün görüşemeyen, onlara virüs bulaştırmaktan korkan sağlık çalışanlarının, yakınlarının aşı konusunda önceliklendirilmeden Sağlık Bakanlığı'nın baştan yayınladığı listeyi değiştirerek futbolcular ve turizmcileri listeye eklemesi şaşkınlıkla karşılandı" dedi.

Eryazğan, "Bakanlık'tan sağlık çalışanlarının eşleri ve yakınlarının aşılanması talebine, aşı olacak futbolcuların ve turizmcilerin daha riskli grupta olduklarını belirten bir cevap geldi. Bu cevap hiçbir bilimsel dayanağa dayanmıyor. Maalesef birkaç örneği olmakla birlikte İstanbul'da bir aile hekiminin eşinin Covid-19'a yakalandığı için yoğun bakımda yattığını biliyoruz. Bu acı durumların yaşanmaması için sağlık çalışanlarının eşlerinin ve yakınlarının bir an önce aşılanmalarını talep ediyoruz" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

VAKA SAYILARI| Son dakika: Bakan Koca vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı
SAĞLIKBakan Koca'dan vaka açıklaması
SON DAKİKA! Yerli aşıda Faz-2'nin ilk sonuçları açıklandı! - Haberler
SAĞLIKYerli aşıda Faz-2'nin ilk sonuçları açıklandı
Hazımsızlık nedir? Hazımsızlık hangi hastalıkların belirtisidir?
SAĞLIKHazımsızlık hangi hastalıkların belirtisi?
50 Yaş üstü aşılama başladı mı, ne zaman başlayacak? Aşıda son durum: 50 yaş üstü aşı tarihi belli mi?
SAĞLIK50 Yaş üstü aşılama tarihi belli oldu mu?
ÇOK ÖNEMLİ UYARI! O kişiler koronayı daha şiddetli geçiriyor! - HABERLER
SAĞLIKÇok önemli uyarı! O kişiler Covid-19'u daha şiddetli ...
AŞI RANDEVUSU AL! MHRS aşı randevu alma ekranı 2021! E-Devlet ile aşı randevusu nasıl alınır?
SAĞLIKMHRS aşı randevusu hemen al
Grip nezle belirtisi olanlara 'Covid testi yaptırın' uyarısı
SAĞLIKGrip nezle belirtisi olanlara Covid uyarısı!
Prof. Dr. Aydın: Tam kapanmayı ısrarla öneriyorum - Haberler
SAĞLIKProf. Dr. Aydın'dan 'tam kapanma' açıklaması
Covid-19'u 5 dakikada saptayabilen test metodu - Haberler
SAĞLIKBasit ve hızlı! 5 dakikada saptayacak
Kalp yetersizliği sorununa çare var mı? - Prof. Dr. Gökçen Orhan
SAĞLIKKalp yetersizliği sorununa çare var mı?