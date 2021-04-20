AHEF 2. Başkanı Eryazğan: Sağlık çalışanlarının aileleri de aşılansın

"Sağlık çalışanlarının aileleri de aşılansın" 0:00 / 0:00

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, bir buçuk senedir koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının, yakınlarının da aşılanması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'e başvuruda bulunduklarını söyledi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EŞLERİ VE YAKINLARI AŞILANSIN"

Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, "Sağlık çalışanları aşılanmasına rağmen bazı korkular yaşıyor. Virüsle bir buçuk senedir muhatap olan sağlık çalışanları, aile yakınlarına, eşlerine, sevdiklerine virüsü bulaştırma korkusu yaşıyorlar. Sağlık çalışanları bir buçuk senedir aileleriyle görüşemiyorlar ve özellikle de ailesi sağlık çalışanı olmayanlar daha büyük bir endişe ve korku yaşıyor. Sağlık çalışanlarının eşleri ve yakınları aşılanmalıdır. Biz, sağlık çalışanlarının eşlerine ve yakınlarına aşı yapılmasıyla ilgili talep metnini CİMER'e yazılması üzerine komisyondaki arkadaşlarımıza ilettik" dedi.

"FUTBOLCULAR VE TURİZMCİLERE AŞI İMKANININ GELMESİ TEPKİYE NEDEN OLDU"

CİMER'e bu yazıların iletildiğini aktaran Dr. Eryazğan, "Bu sırada futbolcular ve turizmciler için aşı imkanının gelmesi, sağlık çalışanları arasında tepkiye neden oldu. Bir buçuk yıldır eşleriyle, anneleriyle ve babalarıyla doğru düzgün görüşemeyen, onlara virüs bulaştırmaktan korkan sağlık çalışanlarının, yakınlarının aşı konusunda önceliklendirilmeden Sağlık Bakanlığı'nın baştan yayınladığı listeyi değiştirerek futbolcular ve turizmcileri listeye eklemesi şaşkınlıkla karşılandı" dedi.

Eryazğan, "Bakanlık'tan sağlık çalışanlarının eşleri ve yakınlarının aşılanması talebine, aşı olacak futbolcuların ve turizmcilerin daha riskli grupta olduklarını belirten bir cevap geldi. Bu cevap hiçbir bilimsel dayanağa dayanmıyor. Maalesef birkaç örneği olmakla birlikte İstanbul'da bir aile hekiminin eşinin Covid-19'a yakalandığı için yoğun bakımda yattığını biliyoruz. Bu acı durumların yaşanmaması için sağlık çalışanlarının eşlerinin ve yakınlarının bir an önce aşılanmalarını talep ediyoruz" dedi.