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Ahi Evran kimdir? Ahi Evran nereli, türbesi nerede? İşte Ahi Evran'ın hayatı

UNESCO, Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran'ı anma ve kutlama yıl dönümleri arasına aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılını, Ahi Evran'ın doğumunun 850. yılı olması sebebiyle Ahi Evran Yılı ilan etti. Esnaf ve Sanatkarlar birliklerinin ilk örneği kabul edilen Ahilik teşkilatının kurucusu olan Ahi Evran araştırılıyor. Ahi Evran kimdir? Ahi Evran nereli, türbesi nerede? İşte Ahi Evran'ın hayatı

Ahi Evran kimdir? Ahi Evran nereli, türbesi nerede? İşte Ahi Evran'ın hayatı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle birlikte 2021 yılı Ahi Evran Yılı kabul edildi. Ahlik teşkilatıyla birlikte sosyal, iktisadi ve siyasi hayata yön veren Ahi Evran merak konusu oldu. Ahi Evran kimdir? Ahi Evran nereli, türbesi nerede? İşte Ahi Evran'ın hayatı

AHİ EVRAN KİMDİR?

Asıl adı Nasıruddin Mahmud Ahi Evran bin Abbas olan Ahi Evran, 1171 yılında Azerbaycan'ın hoy şehrinde doğmuş ve 1262 yılında Kırşehir'de vefat etmiştir. Ahi Evran, ilk eğitimini hoy'da almıştır. Ahmet Yesevi'nin talebelerinin sohbetlerinde bulunmuştur. Hacı Bektaş veli ve Mevlana ile aynı dönemde yaşamıştır.

Ahi Evran´ın asıl adı Nasir üd-din EbüI-Hakäyik Mahmud El Hoy olarak kayıtlara geçmiştir.Herkesin korkup kaçtığı evran denen büyük bir yılanın onu görünce sakinleşmesi ve itâat etmesi dolayısıyla "Evran" diye anılmıştır.

AHİ EVRAN VE AHİLİK TEŞKİLATI

Ahi Evran Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen alperenlerden biridir. Denizli, Konya ve Kayseri gibi şehirleri gezerek Ahilik teşkilatının kurulması ve yayılmasında önemli rol oynamıştır. Asıl mesleği debbağlıktır (deri işleme sanatı). Osmanlı Devleti zamanında Ahi Evran'ın esnafın piri olarak kazandığı ün Anadolu, Rumeli, balkanlar ve Kırım'a kadar yayılmıştır. Ahi Evran, Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya gelen sanatkâr ve tüccarların dayanışmasını sağlamıştır. Onlar arasında sağlam bir birlik oluşturarak kaliteli mal üretmelerini teşvik etmiştir. Daha sonra Kırşehir'e yerleşerek vefat edinceye kadar burada yaşamıştır.

Ahi Evran'ın Kırşehir'de kurduğu Ahilik Evran Zaviyesi, 20. yüzyılın başlarına kadar etkisini sürdürmüş esnafın manevi bir merkezi olmuştur. Ahilik mensupları; toplanıp sohbet edebilecekleri ve misafirleri ağırlayabilecekleri dergâhlar kurmuşlardır.

AHİ EVRAN NEREDE VEFAT ETTİ?

Ahi Evran, kurduğu inanç düzeni ile esnafı örgütledi. Ahlaki ve sosyal kurallarla dayanışmayı sağladı, ekonomik hayatı canlandırdı. Ahlakla sanatı bir ahenk içerisinde birleştirdi. Ahi Teşkilatını kurdu ve bütün Anadolu'ya yaydı. Ahi Evran 92 yaşında Kırşehir'de vefat etti.

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