Ahıra çığ düştü! 44 hayvan öldü!
Batman'da bir ahıra çığ düştü. Olayda bölgeye sevk edilen ekipler, 44 küçükbaş hayvanın öldüğünü belirledi
Batman'ın Sason ilçesinde ahıra çığ düşmesi sonucu 44 küçükbaş öldü.
DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesi Tepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Kudbettin Güneş'e ait evinin yaklaşık 100 metre yakınında bulunan ahırın üzerine çığ düştü. İhbarla olay yerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. Ekipler, 44 küçükbaşın öldüğünü belirledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.