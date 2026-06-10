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        Haberler Kültür-Sanat Ahıska Türkleri - Kayıp Sürgünün İzinde sergisi AKM'de açılıyor

        Ahıska Türkleri - Kayıp Sürgünün İzinde sergisi AKM'de açılıyor

        Ahıska Türkleri – Kayıp Sürgünün İzinde sergisi, 12-27 Haziran tarihleri arasında AKM Galeri'de ziyaretçilerini bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 15:18 Güncelleme:
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        Ahıska Türkleri - Kayıp Sürgünün İzinde sergisi AKM'de açılıyor

        İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 12 Haziran'da "Ahıska Türkleri– Kayıp Sürgünün İzinde" sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

        T.C. Dışişleri Bakanlığı ve Dünya Ahıskalılar Birliği (DATÜB) işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan ve Ahıska Türklerinin sürgününü tarihsel olarak ele almayı amaçlayan sergi 12-27 Haziran tarihleri arasında AKM Galeri'de ziyaretçileri ağırlayacak.

        Küratörlüğünü Beste Gürsu'nun yaptığı, sergiye özel müziklerin ise Fahir Atakoğlu tarafından bestelendiği sergi Ahıska Türklerinin sürgün sürecine ilişkin tarihsel bilgilerinin aktarılmasını, uluslararası farkındalığın artırılmasını ve bu sürecin kolektif hafızada yer bulmasını hedefliyor. Sergi, yalnızca bir kitlesel sürgünün hikâyesini değil, aynı zamanda bir halkın hafızasının nasıl parçalandığını, dayanma gücünün nasıl sınandığını ve kimliğini koruma direncinin nasıl yeniden örüldüğünü gözler önüne seriyor. Serginin, ilk defa 12 Haziran Cuma günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde açılmasının ardından 2026 yılı boyunca çeşitli ülkelerde ve başkent Ankara'da açılması planlanıyor.

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        SERGİDE NELER VAR?

        Sergide Ahıska Türkleri sürgününün tanımı yapılarak 20. yüzyıl Rus coğrafyası ve Stalin dönemi sürgünleri hakkındaki bilgiler; grafik panolar, metinler, fotoğraf ve haritalar aracılığıyla sunulacak. Ziyaretçilere Ahıska neresidir, halkı kimdir, nereye ve neden sürgün edilmiştir? sorularına karşılık cevaplar sunulacak.

        Serginin bir bölümünde duvarlarda 1940'lı yıllarda mütevazı bir Ahıska evinde bulunan eşyalarla hazırlanmış bir oda yansıyacak. Ziyaretçiler, bir kapısından girip diğer kapısından çıkacağı Ahıska kültürel unsurlarıyla bezenmiş odada; Ahıska kilimlerinden bebek beşiklerine, yüklükte döşekten çeyiz sandığına, geride bırakılan ama asla unutulmayan pek çok eşyayı bir arada görme fırsatı bulacak.

        Tren vagonları şeklinde tasarlanan sergide gerçek bir tren istasyonundan oluşturulacak dekorlarla trenin onları götüreceği ülkeler ve sayısal veriler aktarılacak. Ayrıca trende yaşananlar koku, yapay zeka görüntüleri gibi deneyimlerle ziyaretçilere yaşatılarak empati yapılması sağlanacak.

        Sergi 12-27 Haziran 2026 tarihleri arasında saat 10.00-19.00 saatleri arası ziyarete açık olacak.

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