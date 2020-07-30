Ahlat kıyıları su sporu etkinlikleriyle renkleniyor - BİTLİS

AA

Sahilleri ve mavi bayraklı plajıyla bölgenin en önemli turizm değerlerinden Van Gölü, havaların ısınmasıyla vatandaşların uğrak mekanı oldu.Ahlat ilçesinde de sahile akın eden vatandaşlar hem yüzüyor hem su oyunları oynayarak eğlenceli vakit geçiriyor.Sahillerde jet ski ve sürat teknesine binen vatandaşlar, Van Gölü'nün mavi sularında yüzerek serinliyor.Plaj İşletmecisi Harun Barçın, gazetecilere, havaların ısınmasıyla ailelerin gölde serinlemek için sahillere akın ettiğini söyledi.Plajda su sporlarının yapılabileceği ekipmanların bulunduğunu anlatan Barçın, şöyle konuştu:"Ahlat'ta çok fonksiyonlu ve su sporlarının yapılabileceği bir plaj kurarak yaz turizme katkı sağlamaya çalıştık. Ailelerin rahat edebilmeleri için yastıklı, minderli localar kurarak güzel zaman geçirebilecekleri alanlar yarattık. Gezi teknemizde bulunuyor. Gelen misafirlerimizi Van Gölü'nde mavi tura çıkarıyoruz."- "Akdeniz, Ege bölgelerini aratmıyor"Kahramanmaraş'tan tatil için Ahlat'a gelen Halil İbrahim Orçan ise "Akdeniz bölgesi güzel ama Van Gölü de çok güzel ve temiz. Ahlat'ta arkadaşlarım var, her yıl 15 gün gelerek tatilimi burada yapıyorum. Diğer bölgelerdeki insanların Van Gölü'ne gelip yüzmelerini öneriyorum. Çünkü burası çok temiz ve doğal bir yer. Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerini aratmıyor." dedi.