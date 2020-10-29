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HaberlerBiyografiAhmet Arıman kimdir? Ahmet Arıman'ın eşi ile ilgili bilgiler...
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Ahmet Arıman kimdir? Ahmet Arıman kaç yaşında?

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i olarak tanınan Ahmet Arıman, geçtiğimiz yıllarda yaptığı evlilikle adından söz ettirmişti. Yeşilçam oyuncusu Ahmet Arıman, yer aldığı projelerin yanı sıra konuk olarak katıldığı programlarla da gündeme geliyor. Peki, Ahmet Arıman kimdir, kaç yaşında? Ahmet Arıman'ın eşi ile ilgili bilgiler...

Ahmet Arıman kimdir? Ahmet Arıman'ın eşi ile ilgili bilgiler...

Hababam Sınıfı filminde oynadığı Hayta İsmail rolüyle akıllara kazınan Yeşilcam oyuncusu Hayta İsmail merak konusu oldu. Peki Ahmet Arıman kimdir? Ahmet Arıman kaç yaşında? İşte Ahmet Arıman biyografisi...

AHMET ARIMAN KİMDİR?

Türk müzisyen ve sinema oyuncusu olan Ahmet Arıman, 27 Kasım 1955 yılında dünyaya geldi. Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail rolünü canlandırmıştır. Hâlen İstanbul'da çeşitli lokallerde müzisyenlik yapmaktadır. Ahmet Arıman (62) kendisinden 23 yaşındaki Kader Kaynak'la 2017 yılında evlendi. Aralarındaki yaş farkı çok konuşulan ikili, birlikte çeşitli programlara katılmıştı.

AHMET ARIMAN'IN YER ALDIĞI YAPIMLAR

Sinema
AdıYıl
Hababam Sınıfı1974
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı1975
Bizim Aile1975
Hababam Sınıfı Uyanıyor1976
Hababam Sınıfı Tatilde1977
Gülen Gözler1977
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor1978
Neşeli Günler1978
Sultan1978
Hababam Sınıfı Merhaba2003
Öğrenci İşleri2015
Babamın Ceketi2018
Televizyon
İkinci Bahar1998
Hayal Köy2001
Koçum Benim2002
Büyük Buluşma2004
Öyle Bir Geçer Zaman ki2010
Galip Derviş2013 Behçet (Konuk Oyuncu)
Kertenkele2015 Yanık (Konuk Oyuncu)
Filinta2015 (Konuk Oyuncu)
Poyraz Karayel2015-2016

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