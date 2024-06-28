Ahmet Hilmi'nin cansız bedeni 9 gün sonra bulundu

Van Gölü'ne serinlemek için girdikten sonra kaybolan Ahmet Hilmi Hanalp'ın (21) yeri, Uzaktan Kumandalı Su Altı Arama robotu 'ROV' cihazı ile 22 metre derinlikte tespit edilip çıkarıldı.

Olay, 20 Haziran'da saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Serinlemek için arkadaşlarıyla Van Gölü'ne giren Ahmet Hilmi Hanalp, akıntıya kapılıp kayboldu. Hanalp'ın bulunması için Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kıyıda, teknelerle göl üzerinde ve dalgıçlarla da göl içinde arama çalışması yürüttü.