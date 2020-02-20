Birçok komedi filmlerinin başyapıt ismi olan Ahmet Kural, İstanbul Altunizade'de 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasına karıştı. Araçlardan birinin Ahmet Kural'a ait olduğu saptanan oyuncunun durumu merak ediliyor. Peki Ahmet Kural kimdir? Durumu nasıl? İşte haberin detayları...

Ahmet Kural hayatı

10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi.Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak reyting'lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı. 2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir Bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır. İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı. 4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet filminin başrollerini yine Murat Cemcir ile paylaşmıştır.

Kadına Şiddete yöneldiği iddia edilmişti

Ahmet Kural, zaman zaman kadınlara uyguladığı şiddet haberleriyle basında yer aldı. Eylül 2014'te eski sevgilisi Naz Çekem'in parmağını kırdı. Kasım 2018'de Sıla, kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. 6284 sayılı kanun gereğince Kural'a derhal üç ay uzaklaştırma cezası verildi. Ahmet Kural, Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasını başta reddederek şarkıcının "sadece kolunu tuttuğunu" söyledi ancak daha sonra aralarında bir "itişme" yaşandığını açıkladı.

Ahmet Kural kazaya karıştı

Altunizade'de gerçekleşen Zincirleme trafik kazasına karışan ünlü oyuncu Ahmet Kural’ın 189 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polisler, Kural’ı Çengelköy Karakolu’na ifade vermek üzere götürdü. Avukatını bekleyen oyuncunun arkadaşları da yanına geldi. Kazada 1 kişi yaralanırken kaza sonrası Çengelköy karakolunda ifade veren Kural’ın ehliyetine 6 ay el konulduğu öne sürüldü.