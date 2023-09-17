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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama: Karşımda aday olacak - Beşiktaş Haberleri

        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama: Karşımda aday olacak

        Beşiktaş Kulübü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki değişiklik maddelerinin onaylanmasıyla sona erdi. Başkan Ahmet Nur Çebi önemli açıklamalarda bulunurken, ilk seçimde Ahmet Tokdil'in karşısında başkan adayı olacağını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 14:27 Güncelleme: 17.09.2023 - 14:28
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        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
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        Beşiktaş Kulübü, Tüzük Tadili ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirildi.

        Başkan Ahmet Nur Çebi, genel kurul toplantısının sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu. Çebi, Ahmet Tokdil'in bir sonraki seçimde karşısında aday olacağını söyledi.

        Ahmet Nur Çebi'nin sözleri şu şekilde;

        "En son Ahmet Tokdil'in konuşması hepimize mesaj olsun; Birlik ve beraberlik, güzellik, saygı ve sevgi. Birbirimizi sevelim diyor. Ama gördüğüm kadarıyla ilk seçimde galiba karşımda aday olacak. Hayırlı uğurlu olsun"

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