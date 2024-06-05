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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ahmet Selim Kul: Şut tehdidimiz artmalı - Futbol Haberleri

        Ahmet Selim Kul: Şut tehdidimiz artmalı

        A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, mücadeleyi değerlendirdi

        Giriş: 05.06.2024 - 00:34 Güncelleme: 05.06.2024 - 00:34
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        Şut tehdidimiz artmalı
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        Heyecan dolu Euro 2024 serüvenimiz EURO 2032 dostumuz İtalya ile oynadığımız dostluk maçıyla başladı. Dişli bir rakibe karşı oynarken ister istemez aklımızın bir köşesinde Avusturya karşısında yaşadığımız korkunç deneyim de mevcudunu koruyordu. Montella‘nın forvette Barış Alper denemesi bize yüksek baskı gücü vadederken bu yıl çok farklı işler yapan ve güçlü bir jokere dönüşen oyuncuyu da bence onurlandırmak anlamına geliyordu.

        GEÇMİŞ OLSUN OZAN

        Milli takımımız ilk 45 dakika boyunca istediklerini daha fazla icra edebilen takım görüntüsünü elde etti. Rakibine neredeyse hiç fırsat tanımayan Türkiye hücumda ise atak girişimlerini tehlikeli pozisyona dönüştürme konusunda yetersiz kaldı. Bu noktada Kenan ve Oğuz’un oyuna hücum anlamında oyuna girememesi gerekçemiz oldu. İki takımın duran toptan birer tehlike yarattığı ilk 45 dakikada dünya dokuzuncusu ve Avrupa yedincisi İtalya’ya karşı vasat üstü bir performans verirken Ozan’ın sakatlığı moralimizi altüst etti.

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        İkinci yarıya ilk 45’in aksine çok sinik bir görüntüyle başladık. İlk 8 dakika oyuna neredeyse tamamen İtalya hükmederken kalemize tehlikeli gelmeyi de ihmal etmediler. Milliler bu can sıkıcı sekansın ardından dokuzuncu dakikada ilk yarıda bulamadığı net pozisyonu bulmayı başardı. Jorginho’nun 62’de oyundan çıkmasıyla da ilk yarıdaki dengeli oyuna dönüldü.

        Kalan bölümde oyuncu değişikliklerinin de artmasıyla maç boyunca neredeyse hiç yükselmeyen tempo da iyice düştü. Karşılıklı zayıf tehditler heyecanlanmamıza yetmedi.

        İYİYE DAHA YAKIN BİR PERFORMANS

        Golsüz biten karşılaşma bizim için iyi denilebilecek bir test olsa da sakatlıklar konusu can sıkmaya devam ediyor. 1 stoperimizi daha kaybetmek endişe verici. Dilerim bu şanssızlıklar bir an önce yakamızı bırakır. Bugün iyiye daha yakın bir performans sergiledi milli takım.

        Bunun dışında hücumdaki yetersizliğimiz ve şut tehdidindeki zayıflığımız mutlaka üzerine eğilmemiz gereken konu başlıkları. Takımda ne çok fazla öne çıkan ne de çok fazla sırıtan oyuncu olmadı. Yine de umarım Vincenzo Montella’nın kafasındaki Arda Güler'li planlar çok geride değildir. Turnuvanın en potansiyelli oyuncusu bizi hayal bile edemeyeceğimiz yere taşıyabilir. Çünkü o çok özel bir oyuncu.

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