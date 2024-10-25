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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ahmet Selim Kul yazdı: 1 destan 1 tedavi - Futbol Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: 1 destan 1 tedavi

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ise aynı kulvarda Fransa ekibi Lyon'u 1-0 mağlup etti. HT SPOR Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul mücadeleleri değerlendirdi

        Giriş: 25.10.2024 - 00:38 Güncelleme: 25.10.2024 - 00:43
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        Ahmet Selim Kul yazdı: 1 destan 1 tedavi
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        Çift maçın aynı saatte olması sorunsalının devam ettiği UEFA Avrupa Ligi’nde güzel bir haftayı geride bırakıyoruz. Galatasaray’ın galibiyetiyle başlayan haftada Beşiktaş destan yazarken Fenerbahçe de sıkıntılarına merhem olabilecek bir maç oynadı.

        Beşiktaş kötü başladığı Avrupa Ligi’nde beklentilerin çok da yüksek olmadığı çok zorlu Lyon deplasmanından çok önemli bir üç puan çıkarttı. Beşiktaş’a her anlamda çok şey katacak bu galibiyette Ersin de zor şartlarda çıkıp destansı bir performans sergiledi. Uduokhai ve Rafa’nın da öne çıktığı bu büyük galibiyet derbi öncesinde Beşiktaş’a doping etkisi yapacaktır. Yorgunluk yaratacağını da göz ardı etmemek gerekiyor bunun yanında elbette.

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        Fenerbahçe maçın önemli bölümünde rakibinden iyi oynadığı maçta İngiliz devi Manchester United karşısında iyi bir sınav verdi. Fenerbahçe’ye çok acil büyük maç galibiyeti lazım. Trabzon deplasmanında bu gelmezse sorunlar derinleşir. Gelirse Fenerbahçe son haftaya kadar yarışı sürdürür. Takımın fiziksel durumunu çok beğenmediğimi söylemeliyim. Oyun hala istenen seviyede değil bana göre. En Nesryi’nin gol atması en önemli kazanımlardan oldu.

        Sarı-Lacivertliler kritik bir sürece fena olmayan bir başlangıç yaptı. Bodrumspor ve Trabzonspor maçından 6 puan gelirse hava tamamen değişir. Mourinho vites arttırmak zorunda.

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