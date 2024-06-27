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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Ahmet Selim Kul yazdı: Hedef 1: Tamamlandı! - Futbol Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Hedef 1: Tamamlandı!

        A Milli Futbol Takımımız, Çekya'yı 2-1 mağlup ederek EURO 2024'te adını son 16 turuna yazdırdı. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Türkiye'nin Çekya karşısındaki performansını kaleme aldı.

        Giriş: 27.06.2024 - 01:08 Güncelleme: 27.06.2024 - 01:08
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        "Hedef 1: Tamamlandı!"
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        Çok mutluyuz çok. Çok mutlu olmamızın sebebi sadece gruptan çıkmak, maç kazanmak değil. Turnuvanın en genç ikinci takımı olarak turnuva öncesi ilk hedefimize ulaşırken bu çok büyük potansiyeli olan futbolcuların, güzel çocukların, iyi karakterlerin bize yaşatabileceklerini hayal etmek dahi çok mutlu ediyor bizi.

        O yüzden desteğe devam. Maçta eksiklerimiz vardı, hatalarımız vardı ama yine yetenek ve yürekle beraberliğin yettiği yerde kazanarak son 16’ya çıktık. Avusturya maçı Çekler ile yaptığımız maçtan da çok daha zor olacak. Ama futbolcularımıza güveniyoruz. Bu güvenle aklımıza gelen başka başka şeyler de var ama şimdilik sadece Avusturya maçını kazanmaya odaklı kalalım biz.

        Tebrikler Montella ve ekibi, tebrikler çocuklar, tebrikler tüm emeği geçenler!

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