Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( AİHM), Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyesi İbrahim Avcı'nın 2000 yılı sonrası emeklilerin intibak talebine ilişkin başvurusunu, "yetki alanının dışında kaldığı" gerekçesiyle reddetti.



TÜED üyesi SSK emeklisi İbrahim Avcı'nın, 2000 öncesi emeklilere yapılan intibakın 2000 yılından sonra emekli olanlara da uygulanması talebiyle AİHM'e yaptığı başvuruyu, davanın iç hukuk yollarının tamamlanması üzerine, 8 Kasım'da inceleyen AİHM, Türkiye'deki emeklilerin intibak beklentisinin insan hakları ihlali kapsamına girmediğini ve bu yüzden yetki alanının dışında kaldığını gerekçe göstererek, başvuruyu kabul etmedi.

'BAŞLATTIĞIMIZ KARARLI MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'



Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2000 öncesi emeklilere yapılan intibakın 2000 yılı sonrası emekli olanlara da uygulanması talebi kapsamında ilk olarak Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurulduğunu belirtti.



Kamu Denetçiliği Kurumunun başvuruyu haklı bulması üzerine üyeleri İbrahim Avcı'nın, Ankara İş Mahkemesinde dava açtığını vurgulayan Yazıcıoğlu, süreçle ilgili şu bilgileri verdi:



"İş Mahkemesi davayı reddetti. Dava, Yargıtaya taşındı. Yargıtay iş mahkemesinin kararını onayınca İbrahim Avcı arkadaşımız Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu inceleyerek 10 Ocak'ta kararını açıkladı. Mahkeme kararında, Avcı'nın başvurusunda iddia edildiği gibi anayasaya aykırılığın söz konusu olmadığı belirtildi. Bu gelişmeler üzerine, yasal süreci son noktasına kadar yürütmek adına AİHM'e başvurdu. AİHM'de başvuruyu, yetki alanının dışında kaldığını gerekçesiyle reddetti."



Yazıcıoğlu, AİHM'nin ret kararının ardından intibakla ilgili başlattıkları hukuksal mücadelenin sona erdiğini ifade ederek, çözümün parlamentoda, yasa yoluyla sağlanabilmesi için çaba göstereceklerini bildirdi.



Emeklinin intibak sorununun çözümü için başlattıkları kararlı mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Yazıcıoğlu, "Benzer olayı daha önce banka promosyonlarında yaşamıştık. Hukuk yolları, AİHM dahil tükenmesine rağmen çözümü hükümetle sağlamıştık. İntibak konusunda da aynı hassasiyetin hükümetçe gösterileceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.







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