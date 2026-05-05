Aile 12 saatlik çalışmayla kurtarıldı

"Terörsüz Türkiye teslimiyet değildir, Terörsüz Türkiye taviz değildir"

Değerli dava arkadaşlarım, Türkiye farklı coğrafyalarla konuşabilen nadir devletlerden biridir. Türkiye'nin dış politika anlayışı barışı ve istikrarı önceleyen bir çizgiye sahiptir. Devlet duruşumuz bunu gerektirir. Türkiye, toplumların yerinden edilmesini istemez. Diplomasi kanallarını açık tutar, ... Daha Fazla Göster Değerli dava arkadaşlarım, Türkiye farklı coğrafyalarla konuşabilen nadir devletlerden biridir. Türkiye'nin dış politika anlayışı barışı ve istikrarı önceleyen bir çizgiye sahiptir. Devlet duruşumuz bunu gerektirir. Türkiye, toplumların yerinden edilmesini istemez. Diplomasi kanallarını açık tutar, gerilimin düşürülmesi için yapıcı rol üstlenir. Türkiye kendi dış politikasını, kendi milli çıkarları çerçevesinde yürütür. Hiçbir gücün bölgesel uzantısı olmayız. Türkiye masaya kendi aklıyla oturur, kendi menfaatini göz ardı ederek görüntü siyaseti yapmaz. Daha Az Göster