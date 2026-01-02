Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Aile Arasında filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile Arasında ne zaman, nerede çekildi?

        Aile Arasında filminin konusu ve oyuncuları

        Aile Arasında filmi, 2 Ocak Cuma akşamı Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu Gülse Birsel tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturmaktadır. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran film, 2017 yılında vizyona girdi. Peki, "Aile Arasında filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Aile Arasında filminin konusu ve oyuncuları...

        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 18:28 Güncelleme: 02.01.2026 - 18:28
        1

        Aile Arasında filmi, bu akşam Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin başrollerini Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri üstlenmektedir. Filmin çekimleri ise İstanbul ve Adana şehirlerinde gerçekleşti. Peki, "Aile Arasında filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile Arasında ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        2

        AİLE ARASINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Aile Arasında, Ozan Açıktan tarafından yönetilen ve senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı komedi türündeki Türk filmi. Filmin başrolerinde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri yer almaktadır. Film, 1 Aralık 2017'de vizyona girdi.

        Fikret ve Solmaz'ın 21 yıllık ilişkileri aynı gün sona erer ve ikili birbiriyle tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü babası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.

        3

        AİLE ARASINDA OYUNCULARI KİMLER?

        Engin Günaydın - Fikret "Fiko"

        Demet Evgar - Solmaz

        Erdal Özyağcılar - Haşmet Kurt

        Devrim Yakut - Mükerrem Kurt

        Fatih Artman - Emirhan Kurt

        Şevket Çoruh - Necati "Neco" Balcılar

        Gülse Birsel - Mihriban

        Derya Karadaş - Leyla

        Su Kutlu - Zeynep Balcılar

        Ayta Sözeri - Behiye

        Devin Özgür Çınar - Gülümser Kurt

        Deniz Hamzaoğlu - Kahraman Kurt

        Rıza Akın - Muharrem Aladağ

        Arif Erkin - Dede

        Erdal Cindoruk - Ruhi

        Ünal Yeter - Okan

