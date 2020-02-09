İHA

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırdığı öne sürülen 168 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri bu karar doğrultusunda şafak vakti harekete geçti. Polis, Türkiye genelinde 26 ilde üniversite, hastane ve okul kantinlerinde ihaleye fesat karıştırarak 48 olayda devleti 90 milyon lira zarara uğrattığı öne sürülen 158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisini yakalamak için çalışma başlattı.

Polis bu zanlıları yakalamak için 34 ilde eş zamanlı 4 Şubat günü ev ve iş yerlerine baskın yaptı. Şebeke liderliğini Derviş B. isimli şahsın yaptığı öne sürülürken, operasyonda gözaltı kararı verilen 168 zanlıdan 151'i gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 133 değişik çaplarda mermi, 3 ruhsatsız av tüfeği, 130 av tüfeği kartuşu, 2 uyuşturucu hap, 284 gram esrar ele geçirildi.

ŞEBEKE LİDERİ KARDEŞLER İHALEYE GİDERKEN YAKALANDI

Bu arada operasyonda yakalanıp tutuklanan zanlılarında detayları ortaya çıktı. Şebekenin liderliğini Derviş B.'nin yaptığı yardımcılarının ise iki kardeşi Kerem ve Ekrem B.'nin yaptığı öğrenildi. Bu üç zanlının operasyon günü Kırşehir'e ihaleye gitmek üzere yola çıktığı ve polisin zanlıları orada ihaleye girmeden önce yakaladığı belirlendi. Ayrıca Derviş B. ve kardeşlerinin ihaleye girmek isteyen şahıslara önceden ihaleye girmemeleri için haber gönderdiği buna rağmen giren vatandaşlardan korkutarak 150 bin lira civarında para aldığı öne sürüldü.

'MİLYONLARCA LİRA VURGUN VE LÜKS YAŞAM'

Bu arada, polisin yaptığı çalışmalarda zanlıların ihaleye fesat karıştırma yöntemiyle Türkiye genelinde 36 hastane, 8 okul ve 4 üniversitede ihale aldıkları önü sürüldü. Zanlıların bu aldıkları ihaleler sayesinde milyonlar kazandığı bu kazançla da çok sayıda ev, villa, arazi ve lüks otomobil aldıkları ileri sürüldü. Polisin operasyonunda Derviş B.'nin çiftlik içindeki bir villadaki evi de görüntülendi.

Polisin operasyonu kapsamında 151 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar emniyette 4 gün boyunca sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Bu zanlılardan aralarında lider konumunda bulunan 3 kardeşinde bulunduğu 64 zanlı tutuklandı. 1 zanlı ev hapsi tedbiri uygulanarak, 32 zanlı adli kontrol şartıyla, diğer zanlılarda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.