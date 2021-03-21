Vurdumduymazlık HES kontrolünde ortaya çıktı! 0:00 / 0:00

İHA

Zonguldak’ta ikamet eden ailenin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine evlerinde karantinaya alınarak tedavilerine başlanan aile, bir süre sonra evlerinde sıkılınca Zonguldak’tan bindikleri özel araç ile sahil boyunca Kastamonu’nun Cide ilçesine kadar geldi.

İHA'nın haberine göre, burada jandarma denetimine takılan ailenin karantinada olmaları gerektiği ortaya çıktı. Bunun üzerine çevrede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Cide ilçesine giderek pozitif ve temaslı olan aileyi alarak Kastamonu Valiliğince belirlenen Kredi ve Yurtlar Kurumuna yerleştirdi. Ayrıca aileye karantina kurallarına uymadıkları için cezai işlem de uygulandı.

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