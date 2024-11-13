Kasım ayı hesaplara yatmıştı: Aile Destek Ödemeleri ne zaman bitiyor?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan Türkiye Aile Destek Programı, Haziran 2024 itibarıyla sona erdi ancak daha sonra programın uzatıldığı açıklandı. Kasım ayı ödemeleri de yatınca, Aile Destek Programı'nın ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...
2022 yılından beri geliri düşük ailelere verilen Aile Destek Programı ödemelerinde sona geliniyor. Normal şartlarda, Haziran ayında tamamlanan 12 aylık program bir süre için daha uzatılmıştı. Bu zamana kadar 103,2 milyar TL değerinde sağlanan desteğin ne zaman biteceği, son ödemenin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Öte yandan Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2022’de dönemsel olarak başlatılmıştı. Yıl sonu itibarıyla sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 103,2 milyar lira destek sağlandı.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ ARALIK AYI NE ZAMAN HESABA YATACAK?
Program kapsamında yapılacak Aralık ödemesinin, son ödeme olması planlanıyor. Bakanlık genelde ayın 15'ine kadar ödemeyi tamamlıyor.