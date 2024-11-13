2022 yılından beri geliri düşük ailelere verilen Aile Destek Programı ödemelerinde sona geliniyor. Normal şartlarda, Haziran ayında tamamlanan 12 aylık program bir süre için daha uzatılmıştı. Bu zamana kadar 103,2 milyar TL değerinde sağlanan desteğin ne zaman biteceği, son ödemenin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...