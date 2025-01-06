Aile Destek Ödemeleri ne zaman bitiyor, son ödeme ne zaman?
Aile Destek Programı Aralık ayı ödemelerinden sonra gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na döndü. Destekten faydalanan binlerce vatandaş programın ne zaman sona ereceğini ve son taksitlerin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Normalde Haziran ayında tamamlanması planlanan program, alınan kararla yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Peki, Aile Destek Ödemeleri hangi tarihte sona eriyor? İşte, merak edilen ayrıntılar...
12 aylık bir süreç olarak planlanan Aile Destek Ödemeleri, Haziran ayında alınan uzatma kararıyla 2024 yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Destek ödemelerinden faydalanan vatandaşlar, son taksitlerin hesaplarına ne zaman yatırılacağını öğrenmek istiyor. Peki, Aile Destek Ödemeleri kapsamında son ödeme hangi tarihte yapılacak? İşte, merak edilen detaylar...
AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?
Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2022’de dönemsel olarak başlatılmıştı. Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandı.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ HESABA YATTI
10 Aralık günü Aile Destek Ödemeleri hesaba yattı. İhtiyaç sahibi haneler için bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapıldı.
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