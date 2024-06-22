Binlerce vatandaş merak ediyor: Aile Destek Ödemeleri bir sene daha uzatılacak mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliri düşük ailelere veren Aile Destek Ödemelerinde 12 ay tamamlandı. Haziran ayında ödemeler, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Şimdi ise akıllarda, "Aile Destek Ödemeleri uzatılacak mı?" sorusu var. İşte, detaylar...
12 aylık bir program olarak planlanan Aile Destek Programı'nda sona gelindi. Geçen sene Temmuz ayında başlayan ödemeler, Haziran ayı itibarıyla tamamlandı. Şimdi, destekten yararlanan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, Aile Destek Ödemeleri bir sene daha uzatılacak mı? İşte, detaylar...
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, beklenen Aile Destek Ödemeleri için şunları söyledi;
“İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekerek, bugün itibarıyla (7 Haziran Cuma 2024) hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız” diye konuştu.
2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Aile Destek Ödemeleri için planlanan süre, 12 aylık bir dönem olmak üzere; Temmuz 2023 ile Haziran 2024 arasındaydı.
AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILACAK MI?
Programın uzatılıp uzatılmayacağını ise Bakanlık belirleyecek ancak şu anda konu hakkında resmi bir açıklama yok.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşiyor;
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL
911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL
1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850 TL