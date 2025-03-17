Aile Destek ödemesi devam ediyor mu, bitti mi?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan Aile Destek Paketi ödemeleri, 2024 yılının aralık ayında sona erdi. Bu yardımlar, hane gelir durumuna göre 850 ila 1250 TL arasında değişen tutarlarda sunuluyordu. Bu ödemelerin devam edip etmeyeceğine ilişkin sorgulamalar ise gündemdeki yerini koruyor. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri devam ediyor mu, bitti mi? İşte konuya dair son bilgiler...
İhtiyaç sahibi ailelerin ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla Aile Destek Paketi ödemeleri, aralık ayında sona ermişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bu yardımların mart ayında devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, Aile Destek ödemeleri sürecek mi, uzatıldı mı? Mart ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar..
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMESİ BİTTİ Mİ?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.
Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir.
Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.
2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL’ye çıkardık. 2002’de milli gelirin yüzde 0,4’ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1’e yükselttik.
Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz." denildi.