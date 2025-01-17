Aile Destek Programı son durum: Aile Destek Ödemesi bitti mi, devam edecek mi, uzatıldı mı?
Aile Destek Ödemesi ile ilgili son durum merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere her ay yapılan Aile Destek Programı ödemeleri 850- 1250 TL arasında değişiyordu. Bakanlık'tan Aile Destek Programının uzatılıp uzatılmadığına dair açıklama geldi. Böylelikle en son Aralık ayında gerçekleştirilen ödemelerin 2025 yılında da devam edip etmeyeceği belli oldu. Peki Aile Destek Ödemesi bitti mi, devam edecek mi? İşte son durum
Ocak ayının gelişiyle birlikte Aile Destek Programı ödemeleri hak sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Aile Destek Paketi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hane içi gelire göre değişen miktarlarda ihtiyaç sahibi ailelere her ay yapılan ödemelerdir. Yeni yılla birlikte ödemelerin devam edip etmeyeceği merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, "Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Paketi ödemesi yattı mı?" İşte, 2025 Ocak Aile Destek Programında son durum
AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI, BİTTİ Mİ, DEVAM EDECEK Mİ?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.
AİLE DESTEK PROGRAMINDA SON DURUM
Aile Destek Programı'nın bittiğini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir.
Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.
2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL’ye çıkardık. 2002’de milli gelirin yüzde 0,4’ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1’e yükselttik.
Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz." denildi.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI
Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.
Aşağıdaki linkten Aile Destek ödemesinin yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.
E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ