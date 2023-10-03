Show TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Aİle 2. sezonuyla 3 Ekim Salı akşamı izleyici karşısına çıkıyor. 2. sezona Serap rolüyle dahil olan Selin Şekerci avukatı canlandıracak. Peki, "Aile dizisi Serap kimdir? Selin Şekerci nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?" İşte Aile dizisi Serap hakkında tüm ayrıntılar...

Aile dizisine avukat Serap Vural karakteri katıldı. Devin Akın'ın avukatı olan Serap ile Cihan (Nejat İşler) arasında bir bağ kurulacak. Show Tv'nin sevilen dizisi Aile'de Serap karakterine Selin Şekerci hayat verecek.

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SELİN ŞEKERCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Selin Şekerci 1 Haziran 1989’da İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. Selin Şekerci'nin babası Arap, annesi Azerbaycan asıllıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuyan Şekerci, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda birçok tiyatro oyununda yer aldı. Öte yandan yine İzmir'de özel tiyatrolarda ve çocuk oyunlarında oynadı. Kavak Yelleri adlı gençlik dizisiyle televizyon macerası başlayan Şekerci, 3 bölüm Feyza karakterine hayat verdi. Daha sonra İstanbul'a gelerek; dizi-film ve reklamlarda oynamaya başladı.

Panda, Tariş Zeytinyağı ve Turkcell Selocan Şanslı Gün reklamlarında oynadı. Melekler Korusun adlı duygusal, dram ağırlıklı gençlik dizisinde Özgür Çelikli adlı üniversite öğrencisi bir karakteri canlandırarak ilk başrolünü üstlendi. Ay Büyürken Uyuyamam adlı Türk yapımı filmde rol almıştır. 2012 yılında yönetmenliği Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği Benim İçin Üzülme adlı dizide Irmak karakterini canlandırmıştır. 2014 yazı itibarı ile başlayan Kaçak Gelinler dizisinin başrollerinden biri olan Şebnem Gürsoy karakterini canlandırmıştır.

Daha sonra 21 Aralık 2015'te başlayan Acı Aşk dizisinde Sude karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 8 Temmuz 2016'da başlayan Rengarenk dizisinde Renk karakterini canlandırmıştır. 2 Mart 2017'de başlayan Çoban Yıldızı dizisinde Zühre karakterini canlandırmıştır. 10 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde 14. bölümden itibaren Şirin karakterini canlandırmıştır. 2021'den beri BluTV adlı dijital kanalda, Yeşilçam dizisinin başrol oyuncusudur.