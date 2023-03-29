SHOW TV'de yayınlandığı günden beri izleyiciyi ekrana kitleyen Aile diziyle ekranlara geri dönen Kıvanç Tatlıtuğ, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Yakışıklı ismin, son olarak kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ ile olan fotoğrafı gündeme geldi.