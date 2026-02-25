Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'AİLE / FAMILY' sergisi Taksim Sanat'ta

        'AİLE / FAMILY' sergisi Taksim Sanat'ta

        Taksim Sanat, 18. Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali kapsamında 22 Mart'a kadar "AİLE / FAMILY" başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 22:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'AİLE / FAMILY' sergisi Taksim Sanat'ta

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’ye bağlı Taksim Sanat, 18. Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali kapsamında “AİLE / FAMILY” başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. “Farklılıkların Zenginliği” temasıyla sanatseverlerle buluşan sergi; aileyi yalnızca geleneksel tanımlarla sınırlı bir yapı olarak değil, değişen toplumsal dinamikler, kültürel çeşitlilik ve bireysel hafıza üzerinden yeniden ele alıyor.

        Farklı disiplinlerden sanatçıların üretimlerini bir araya getiren seçki, aile kavramının dönüşen anlamlarını görünür kılıyor. Sergi, aileyi bir aktarım alanı olarak değerlendirirken; hafızayı iz bırakan, silinmeyen ve kuşaktan kuşağa taşınan bir başlangıç noktası olarak ele alıyor. Bireysel anlatılar ile kolektif deneyimler arasında kurulan bağlar, ziyaretçileri hem kişisel hem toplumsal hafıza üzerine düşünmeye davet ediyor.

        Sergide, Deniz Defne Acerol, Su Alara Acerol, Gaye Su Akyol, Muzaffer Akyol, Sevgi Akyüz Yaman, Hakan Cingöz, Dilan Demirbağ, Saygun Dura, Berkin Günsay, Ayşegül İzer, Zeki Faik İzer, Gönül Nuhoğlu, Mehmet Öğüt, Sezai Özdemir, Zeynep Özdemir, Elena Papadimitriou, Belmin Pilevneli, Pemra Pilevneli, Yavuz Pilevneli, Mediha Saraçoğlu, Yonca Saraçoğlu, Meliha Sözeri, Eda Tekcan, Süleyman Saim Tekcan, Murat Germen ve Ayşe Yaltırım’ın eserleri yer alıyor.

        AİLE / FAMILY sergisi, 18. Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali kapsamında 22 Mart 2026 tarihine kadar Taksim Sanat’ta ücretsiz ziyaret edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Osman Egin İle Ramazan Notları - 25 Şubat 2026 (Osman Egin İle Ramazan Notları)

        İnsan kalmak niçin önemli? Osman Egin sordu; İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı Hüseyin Öresin anlattı.

        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ
        #taksim sanat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Torino'da ilk 11'ler belli oldu!
        Torino'da ilk 11'ler belli oldu!
        Şi Cinping, Friedrich Merz ile görüştü
        Şi Cinping, Friedrich Merz ile görüştü
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Marmara üşüyecek!
        Marmara üşüyecek!
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sigortada her alanda rekabet var
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon