'AİLE / FAMILY' sergisi Taksim Sanat'ta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’ye bağlı Taksim Sanat, 18. Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali kapsamında “AİLE / FAMILY” başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. “Farklılıkların Zenginliği” temasıyla sanatseverlerle buluşan sergi; aileyi yalnızca geleneksel tanımlarla sınırlı bir yapı olarak değil, değişen toplumsal dinamikler, kültürel çeşitlilik ve bireysel hafıza üzerinden yeniden ele alıyor.

Farklı disiplinlerden sanatçıların üretimlerini bir araya getiren seçki, aile kavramının dönüşen anlamlarını görünür kılıyor. Sergi, aileyi bir aktarım alanı olarak değerlendirirken; hafızayı iz bırakan, silinmeyen ve kuşaktan kuşağa taşınan bir başlangıç noktası olarak ele alıyor. Bireysel anlatılar ile kolektif deneyimler arasında kurulan bağlar, ziyaretçileri hem kişisel hem toplumsal hafıza üzerine düşünmeye davet ediyor.

Sergide, Deniz Defne Acerol, Su Alara Acerol, Gaye Su Akyol, Muzaffer Akyol, Sevgi Akyüz Yaman, Hakan Cingöz, Dilan Demirbağ, Saygun Dura, Berkin Günsay, Ayşegül İzer, Zeki Faik İzer, Gönül Nuhoğlu, Mehmet Öğüt, Sezai Özdemir, Zeynep Özdemir, Elena Papadimitriou, Belmin Pilevneli, Pemra Pilevneli, Yavuz Pilevneli, Mediha Saraçoğlu, Yonca Saraçoğlu, Meliha Sözeri, Eda Tekcan, Süleyman Saim Tekcan, Murat Germen ve Ayşe Yaltırım’ın eserleri yer alıyor.