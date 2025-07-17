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        Haberler Sağlık Aile hekimlerinin maaş kesintileri Anayasa Mahkemesi'nde | Sağlık Haberleri

        Aile hekimlerinin maaş kesintileri Anayasa Mahkemesi'nde

        Aile hekimlerinden, hekime bağlı olmayan sebeplerle yapılan maaş kesintilerine karşı yargı mücadelesi Anayasa Mahkemesi'ne taşındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 23:15 Güncelleme: 17.07.2025 - 23:15
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        Aile hekimlerinin maaş kesintileri Anayasa Mahkemesi'nde
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        İHA'nın haberine göre; kamuoyunda ‘Sigma formüllü yönetmelik' olarak bilinen ve 1 Kasım 2024'te yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği değişiklikleri, Anayasa Mahkemesi'nin incelemesine sunuldu.

        Hekimsen Sendikası tarafından açılan davada, söz konusu yönetmeliğin hukuka ve Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali talep edildi.

        "BİRÇOK MADDE ANAYASA'YA AYKIRI"

        Hekimsen'in başvurusu üzerine davaya bakan Danıştay, yönetmelikteki birçok maddenin Anayasa'ya aykırı olduğu kanaatine vararak, dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkemeye gönderilen maddeler, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının kontrolünde olmayan şartlara bağlı olarak ücretlerinden yapılan kesinti ve cezai yaptırımları kapsıyor.

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        Hekimsen'in hukuki itirazında öne çıkan bazı maddeler ise tarama ve izlem hedeflerinin tutturulamaması durumunda sözleşmenin yenilenmemesi, disiplin cezası alan hekimin sözleşmesinin valilik kararıyla feshedilmesi, hastaların hekime başvurmaması halinde maaş kesintisi uygulanması, nöbet eksiklikleri nedeniyle ücretin azaltılması, hastaların başka sağlık kurumlarını tercih etmesi gibi dış etkenlerin teşvik ödemesini düşürmesi, hasta memnuniyeti ve akılcı ilaç kullanımı gibi sübjektif ölçütlerin maaşa yansıması şeklinde oldu. Benzer şekilde aile sağlığı çalışanlarının da nöbet saatleri, hasta memnuniyeti ve başvuru oranları gibi kriterlere göre kesintiye uğraması, itiraz gerekçeleri arasında yer alıyor.

        SAĞLIK BAKANLIĞINA KARŞI DAVA AÇILDI

        Özellikle 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu ve 209 sayılı Kanun içindeki bazı yetki ifadelerinin hukuki belirlilikten uzak olduğu savunularak, Anayasa Mahkemesine başvurulması talebiyle Sağlık Bakanlığına karşı dava açıldı.

        Danıştay, söz konusu yönetmelik maddelerinin dayanağı olan kanun maddelerinin Anayasa'ya aykırı olabileceğini belirterek, öncelikle bu maddelerin iptali konusunda Anayasa Mahkemesi'nin karar vermesi gerektiğini bildirdi. Bu sebeple yürütmeyi durdurma veya iptal talepleriyle ilgili kararın Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak karara göre verileceği vurgulandı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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