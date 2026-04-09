        Aile hekimliğinde hizmet standartları yeniden belirlendi | Sağlık Haberleri

        Aile hekimliğinde hizmet standartları yeniden belirlendi

        Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

        Giriş: 09.04.2026 - 00:57
        Aile hekimliğinde hizmet standartları yeniden belirlendi
        Sağlık Bakanlığı'ndan yönetmeliğe ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, yönetmelikte yer alan açık hükümlerle, kamu hizmetinin kesintisiz ve etkin şekilde yürütülmesi ile vatandaşların herhangi bir aksama olmadan daha nitelikli hizmete ulaşabilmesinin sağlanması hedeflendi.

        Yönetmelikle, aile sağlığı merkezlerinin kamu sağlık kuruluşu olduğu belirtilirken, hizmet mekanına ilişkin asgari fiziki şartlar hizmet sunumundaki ihtiyaçlara göre güncellendi. Aile hekimliği birimlerince aile sağlığı merkezindeki ortak kullanılan malzemelerin aile sağlığı merkezine ait olduğu belirlendi.

        Hizmet sunumunda ihtiyaçtan dolayı temin edilen ve kullanılan tıbbi cihaz ile sarf malzemeler daha açık şekilde listelenerek asgari tıbbi cihaz ve malzemelerde güncelleme yapıldı.

        AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA PERSONEL İSTİHDAMI TEŞVİK EDİLDİ

        Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı istihdamına ilişkin usul ve esaslarda düzenleme yapılarak aile hekimliği uygulamasında personel istihdamı teşvik edildi.

        Aile hekimi olarak görev yapmaktayken askerlik veya doğum nedeniyle uygulamadan ayrılmak zorunda kalan hekimlerin uygulamaya dönmek istediklerinde öncelik hakları bulunuyor. Bu öncelik hakkının kullanımı sırasında yönetmelik hükmünün farklı şekilde yorumlanması neticesinde uygulama farklılıkları görüldüğünden bu hakkın kullanımı için şartlar detaylı olarak açıklanarak öncelik hakkının kullanımı için başvuruya yeterli süre tanındı.

        Devlet hizmet yükümlülüğü atamaları ile aile hekimliği birimlerine direkt aile hekimliği uzmanı ataması düzenli olarak yapılmakta olup atanan personelin aile hekimliği birimlerinde görev yapmasına ilişkin hususlar açık şekilde belirtilerek ülke genelinde uygulama birliği sağlandı.

        SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ADINA DÜZENLEME

        Hem sağlık çalışanını korumak hem de vatandaşın hizmet alımını engellememek amacıyla, şiddet durumunda vatandaşın aile hekimi kayıt değişikliğinin öncelikle farklı bir aile sağlığı merkezine yapılması, ikametgahına yakın farklı aile sağlığı merkezi yok ise aynı aile sağlığı merkezindeki başka bir aile hekimliği biriminin seçileceği hususu yönetmelikte düzenlendi.

        Aile hekimliği uygulamasına geçiş sürecinin hızlandırılması için tüm aile hekimliği çalışanlarının bu süreçte aldığı temel eğitimleri uygulamaya geçişten sonra da alabilmesine imkan sağlandı. Birinci aşama uyum eğitimlerini kişinin yerleştiği tarihten itibaren 3 ay içinde tamamlaması zorunluluğu getirildi.

        Yönetmelikte ayrıca, Sağlık Bakanlığına ait Aile Hekimliği Bilgi' kullanımına ve bu sisteme geçiş sürecine ilişkin düzenlemeye yer verildi.

        5 HEKİM İÇİN İLAVE ODA BULUNMASI ŞARTI GETİRİLDİ

        Aile sağlığı merkezlerinde birim sayısına göre oluşturulan "aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası" ile "gebe izlem ve üreme sağlığı odası" kriterlerinde düzenleme yapılarak her dört hekim için değil, her beş hekim için ilave oda bulunması şartı getirildi.

        Uygulamada sıklıkla oda sayısının fazla olduğu ve bu odaların kullanılmadığı gözlemlendiğinden bu odaların "aile hekimliği birimi" olarak sisteme katkı sunmasının sağlanması amaçlandı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beşiktaşta polis noktasına yönelik terör saldırısını gerçekleştiren saldırganların olay yerine geldikleri anlar kamerada

        Beşiktaşta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısını gerçekleştiren saldırganların olay yerine geldikleri anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni keşif görüntüleri
        Yeni keşif görüntüleri
        Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!
        Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!
        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Bölgesel istikrar için adres
        Bölgesel istikrar için adres
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük