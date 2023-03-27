'Aile'nin nefes kesecek bölümü için herkes bir sorunun peşinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

'Aile'nin nefes kesecek bölümü için herkes bir sorunun peşinde

SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Aile' ekrana damgasını vurmaya devam ediyor. 'Aile'de bu hafta herkes 'Patlayan silah kimi vurdu?' sorusuna kilitlendi

'Aile'nin nefes kesecek bölümü için herkes bir sorunun peşinde
HABERTURK.COM

Aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alan Ay Yapım’ın SHOW TV ekranlarında yayınlanan dizisi ‘Aile’de bu hafta herkes ‘Patlayan silah kimi vurdu?’ sorusuna kilitlendi. Salı akşamı yayınlanacak bölümle birlikte hikayenin seyri değişiyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer’in eşlik ettiği ‘Aile’ dizisinde nefesler tutuldu. Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin yayınlanan tanıtımında düğünün ardından patlayan silahın kimi vurduğu gizemini koruyor. Sosyal medyada da çokça konuşulan sorunun cevabı salı akşamı 4'üncü bölümde cevap bulacak.

'Aile', yeni bölümüyle salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Aile'de 'Aslan' ve 'Devin'den romantik pozlar
TELEVİZYON 'Aslan' ve 'Devin'den romantik pozlar
'Güzel Günler'de Atakan ve Altan çiftini neler bekliyor?
TELEVİZYON Atakan ve Altan çiftini neler bekliyor?
Ego 6. bölüm tek parça izle! FOX TV Ego 6. bölüm full HD kesintisiz izle
TELEVİZYON Ego 6. bölüm yayınlandı!
Yargı 58. bölüm full HD izle! Kanal D Yargı son bölüm izle tek parça ve kesintisiz izle
TELEVİZYON Yargı 58. bölüm yayınlandı!
Survivor birleşme partisine kimler katıldı, hangi ünlüler var? 2023 Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı?
TELEVİZYON 2023 Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını ...
26 Mart reyting yarışında kıyasıya rekabet! AB ve total reyting sıralamasında ilk ona giren yapımlar...
TELEVİZYON Reytinglerde Pazar rekabeti
'Aile'de savaş bayrakları çekiliyor
TELEVİZYON Savaş bayrakları çekiliyor
Reytinglerde cumartesi yarışı: 25 Mart reyting sonuçlarında Milli Maç rüzgarı
TELEVİZYON Reytinglerde Pazar yarışı
'Güzel Günler'de yakışıklı garson sürprizi
TELEVİZYON 'Güzel Günler'de yakışıklı garson sürprizi
Cumanın birincisi 'Kızılcık Şerbeti'
TELEVİZYON Cumanın birincisi 'Kızılcık Şerbeti'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.