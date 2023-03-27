'Aile'nin nefes kesecek bölümü için herkes bir sorunun peşinde

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Aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alan Ay Yapım’ın SHOW TV ekranlarında yayınlanan dizisi ‘Aile’de bu hafta herkes ‘Patlayan silah kimi vurdu?’ sorusuna kilitlendi. Salı akşamı yayınlanacak bölümle birlikte hikayenin seyri değişiyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer’in eşlik ettiği ‘Aile’ dizisinde nefesler tutuldu. Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin yayınlanan tanıtımında düğünün ardından patlayan silahın kimi vurduğu gizemini koruyor. Sosyal medyada da çokça konuşulan sorunun cevabı salı akşamı 4'üncü bölümde cevap bulacak.

'Aile', yeni bölümüyle salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!