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        Haberler Televizyon Aile'nin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı

        Aile'nin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı

        Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Aile'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Heyecanın dozunun giderek yükseldiği tanıtımda Aslan'ın "Eski amcayla yeni masada son bir akşam yemeği…" sözleri dikkat çekiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 00:16 Güncelleme: 31.10.2023 - 00:16
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        Aile'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı
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        ‘Aile’nin yarın akşam ekrana gelecek 18. bölümünden yayınlanan yeni tanıtımda, Nedret ve Bedri’nin gelişi gerilimi artırıyor. Aslan, Devin’e Nedret ve Bedri’yle aynı evde olurlarsa savaş çıkacağını söylerken, Hülya’nın ne yapacağı merakla bekleniyor. Cihan, Serap ve İlyas’ın bakışları ve bu sırada Bedri’nin görülmesi “Bedri, Aslan’ın düşmanlarıyla bir araya mı geliyor?” sorusunu akıllara getiriyor. Diğer tarafta ise Aslan’ın “Eski amcayla yeni masada son bir akşam yemeği…” sözleri heyecan verici gelişmeler yaşanacağının ilk sinyallerini veriyor.

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        ‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Levent Ülgen Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        ‘Aile’ yeni bölümüyle yarın saat 20.00’de Show TV’de!

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